周星馳歷任女友盤點　拍西遊記前已同朱茵戲假情真？最愛是「她」

在影壇上叱吒風雲的「星爺」周星馳，出道至今已44年，除了多部影劇擔任男主角，並在高達5部荷李活電影中擔任導演，去年更在Netflix動畫《美猴王》擔任監製，實在太厲害啦！除了事業上經歷滿滿外，周星馳在感情上也非常豐富，一起看看吧！



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周星馳前任1.羅慧娟

1988年周星馳與羅慧娟合作電視劇《阿德也瘋狂》相識，後來兩人有合作《蓋世豪俠》感情更加升溫並開始交往，但卻因為剛好遇到了周星馳事業的上升期兩人並沒有公開，甚至面對採訪極力否認。但兩人依舊十分甜蜜，出國旅遊、探班、送貴重的禮物等等，後來也因為周星馳事業更加忙碌、目標不一致最終感情畫下了句點。

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周星馳前任2.朱茵

周星馳與朱茵憑藉電影《逃學威龍2》相識，兩人從戲裡愛到了戲外，此次也同樣因為名氣而展開地下戀情，有傳周星馳對於感情也並不專一，劈腿藍潔瑛甚至被朱茵捉姦，最後朱茵無法接受這件事而與周星馳分手！

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周星馳前任3.莫文蔚

周星馳與莫文蔚在一場唱歌的局上相識，當時周星馳進入了事業的低谷期，但莫文蔚依然堅定的選擇他，並陪伴他走出，這段感情看似一片光明但最後卻依舊分手收場，多年後周星馳也曾公開喊話莫文蔚：「看來看去，當然是始終妳好啊！」，許多觀眾朋友們也對這對感到可惜！

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