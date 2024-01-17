被周星馳助理睇中！網紅公開二人私訊內容　一原因「讓星爺失望」

大馬YouTuber Soya日前在IG上向大家透露自己被星爺（周星馳）的私人助理Amber聯繫上，雖然知道是詐騙圈套，不過她還是決定嘗試用魔法打敗魔法的方法，與對方進行溝通，搞笑的對話內容也一併曝光，Soya將計就計反向操作行為真的太幽默了~



Soya聲稱她在個人的IG收到了一封私信，對方自稱是周星馳的私人助理Amber！Amber表示由於Soya經常在星爺發佈的照片中點讚和留言，為星爺帶來很大的影響，所以要求私人助理來私信與她聯絡。然而Soya看了對方發來的奇怪資訊就知道是一個騙局，通常看到這種詐騙資訊大家都會選擇無視，但她還是想要配合對方演到最後，甚至回覆對方一句：「謝謝。」

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Amber看到Soya回覆之後，興奮的寫到今天是非常幸運的一天，並要求Soya趕緊下載Telegram然後私信星爺，原因是星爺不太常用IG聊天！這時，Soya也回覆稱自己手機的內容已滿，利用無法下載其他軟體的介面來拒絕Amber，但是對方卻堅持一定要想辦法下載，否則無法跟星爺本人聯繫。最搞笑的事情是，Soya還要求Amber發一張她與星爺的合照，以證明自己就是私人助理。對此，Amber也解釋他們不能隨隨便便發照片給粉絲，再次搬出星爺說道：「如今星爺叫我主動聯繫你，但是你卻在害怕的行為讓星爺很失望。」

影片看到這裡，不得不說騙子為了達到目的，真的什麼理由都能說得出口，為了證明自己就是星爺的私人助理，Amber還試圖發了一張模糊的截圖，但Soya一看就發現漏洞百出。最後Amber也直接說出重點，告訴Soya即使不下載Telegram也沒關係，但需要填寫一些資料，並加入到會員當中，然後支付7千人民幣的費用。對此，Soya也將計就計反問：「有點貴，可以折扣嗎？」，然而對方卻決絕表示不能折扣。

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儘管雙方的對話內容非常荒謬，但確實也很「精彩」，而且還帶給網友們帶來那麼多的「笑料」！不得不提醒，如今騙子的手法真的是千變萬化，大家還是要多加提防。

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