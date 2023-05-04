周星馳IG公開投訴冇得睇《鬼家人》首映　林柏宏6字急拆公關災難

【關於我和鬼變成家人的那件事】「星爺」周星馳近年常在社交平台跟網友互動，日前適逢五一連假，他在IG徵求大家推薦好看的電影，林柏宏立刻自告奮勇留言，推薦他與許光漢主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》，不料星爺翻牌回覆「為什麼不請我看首映？」讓林柏宏嚇得直說：「我馬上處理（跪）。」逗趣互動笑翻粉絲。



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星爺日前在網路上徵求古今中外「必看」與「千萬不要看」的電影指引，並強調不要推薦他的電影，直言「小弟的電影可免，我不想看！」而林柏宏主演的《關於我和鬼變成家人的那件事》已在香港上映，林柏宏毛遂自薦留言邀請星爺觀賞，不料被星爺虧沒邀請他看首映，讓林柏宏笑說馬上去處理，其他香港網友則附和大讚「很好看」。

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《關於我和鬼變成家人的那件事》描述「鋼鐵直男」吳明翰與「死掉的gay」毛毛冥婚，人鬼冤家互相理解後成為家人的故事，在台上映後寫下票房佳績，目前已破3.6億台幣，登上影視最賣座的台灣電影前十名。

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