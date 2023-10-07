周星馳電影藏真實歷史故事《蘇乞兒》真有其人但唔係個「乞兒」

講到周星馳的電影，每部電影可以說在網路不比現在普及的年代，電視裡都會不斷重播的「經典名片」，有些甚至只要聽到台詞，我們就能接下一句了。不過有關周星馳的電影性質大家會想到什麼呢？



或許大家最直觀想到的就是「搞笑」了，再來就是聯想到影片中所要帶給的人生啟示，以及對時事的回應。除此之外，不知道你有沒有注意到，這些電影到底真的，還是只是單純瞎掰的呢？

在這系列比較有名的，像改編自金庸的《鹿鼎記》系列、廣州民間傳說的《武狀元蘇乞兒》、《審死官》與《九品芝麻官》等等。

但是，你們知道嗎？周星馳電影裡的很多故事，其實都是可以對應到真實的歷史。這次，我們就來聊一聊《武狀元蘇乞兒》的故事吧！

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蘇察哈爾燦與「廣州十虎」蘇燦

周星馳飾演的滿洲貴族、廣州將軍（吳孟達飾）之子的蘇察哈爾燦，過著不食人間煙火的奢華日子，其實這是反映滿清入關後，曾為「虎狼之師」的八旗軍隊，隨著日久無戰而逐漸安逸奢糜的真實寫照。

即使身為廣州將軍之子，蘇察哈爾燦因為考試作弊的關係，跟他的父親被皇帝貶為乞丐，終身不得錄用。之後透過莫長老接觸丐幫後，得到丐幫祖師「洪七公」託夢，學會「睡夢羅漢拳」，逆襲成丐幫幫主，最後成為清國皇帝被追殺時的關鍵保駕英雄。不過，歷史上真實的「蘇乞兒」真的是這個樣子嗎？真有像電影演的一樣，從「清帝國的貴族」變成「乞丐中的霸主」嗎？

事實上是真的有「蘇乞兒」這個人，不過他不是滿洲人，而是道地的廣東人。蘇乞兒本名叫做蘇燦，清末著名的「拳頭師傅」，他在世時打遍天下無敵手，尤其在廣州有許多著名事蹟，還被廣東武術家尊為「廣州十虎」之一。

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由於常常穿著破衣與妹妹在路邊表演才藝，像是胸口碎大石那一類的功夫，而有了知名度。但也因為他的外型放浪，而常常被人當作乞丐，所以才被人家稱為「蘇乞兒」。

除了這個說法之外，在另外一個傳說裡，蘇燦其實生於湖南，是地方望族蘇貴的兒子。年輕的蘇燦跟周星馳演出的一樣，不愛讀書，癡迷於武術，尤其是棍法。

這可能也是周星馳在電影中為何以「打狗棍法」與蘇乞兒做連結的原因。不過，身為貴公子的蘇燦常常得罪人，不僅常常醉酒鬧事，還遭惹到黑幫與外國商人，使他流落街頭成為乞丐。

起初變成乞丐的蘇燦非常落寞，後來在來自廣東的拳師好友梁坤支持下，到廣東重新發跡，還變成一代拳師與棍法師，相傳甚至連著名武學宗師黃飛鴻也拜入蘇燦門下學武。

在電影中，周星馳演的蘇乞兒在夢中學會了「睡夢羅漢拳」，還打斷了丐幫打狗棒。然而在真實的故事中，蘇燦可不會什麼羅漢拳，但常喝酒倒頭睡倒是真的。蘇燦的武術就像他童年的愛好一樣，專攻於棍法，但此外，愛喝酒的他還發明一套新的全路，那就是香港電影最喜歡用的主題「醉拳」。

不只這些啊，因為他的晚年是個乞丐，乞丐身上常拿來要飯的工具──大碗和鐵筷也是蘇燦的「武器」。據說，有江湖仇家找上蘇燦時，他就用碗筷把尋仇的大漢們全部打趴。

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天下第一大幫──丐幫

「天下第一大幫」的丐幫，真的是天下第一大嗎？事實上，丐幫並不是一個全國性一體的大幫派，而是割據地方的乞丐互助會或是兄弟會，入幫的人彼此會有照應，也就是「討飯一起討，流浪一起流」，這種「兄弟情懷的凝聚」類似我們臺灣的地方角頭，只是他們是乞丐而已。

最早有關「丐幫」團體的敘述，主要出現在宋代的話本與明代小說《金玉奴棒打薄情郎》內，裡頭講到丐幫組織，通常都是由「團頭」或「丐頭」作為幫會領導人，並裁決幫內一切決定，所以不像電影裡頭還有「丐幫長老」來協助行政。

電影中周星馳演出的蘇乞兒在成為丐幫幫主，並解救遭受邪教暗殺的皇帝後，皇帝請求其「解散」丐幫，理由是「丐幫弟子佔天下一半」，威脅到清帝國統治。雖然真實的丐幫，不像電影中的勢力那麼大，更沒有號令全國乞丐的幫主。

但到了民國初年，作為中國最繁華的都市上海，當時上海灘除了帝國主義者與黑幫勢力瓜分外，丐幫的影響力依舊不容小覷，就連當時上海第一大幫會「青幫」（別名：安清、漕幫、清門）也要對他們敬畏三分。

為什麼會這樣呢？其實理由很簡單，在帝制中國後期到二十世紀初，中國社會底層階級幾乎佔了全國大半，許多人也因為戰亂而失去土地財產，被迫淪落為乞丐。這些人，有的本身就是清代著名幫會洪門、青幫、哥老會、白蓮教等祕密結社的成員，因此時常有交流來往。這也因此造就丐幫雖然「窮」在沒有財產，但卻「富」在天下人群。

因此有的勢力較大的丐幫團體，也會模仿青幫、洪門的規矩，把乞丐聚會地點稱為「碼頭」，把資深的老乞丐尊為「老爺子」，更是把「丐幫」改稱為「要門」。欸？這時候大家會想，「要門」是什麼意思啊？很簡單，就是「跟你乞討」、「跟你『要』飯」的意思。

丐幫在電影裡，丐幫弟子是以金庸小說《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》裡的角色「洪七公」為祖師爺，甚至蘇燦還假裝「洪七公下凡」才成為丐幫幫主的。但事實上，歷史上的丐幫是以「皇帝」作為祖師爺的。

這是怎樣呢？皇帝跟乞丐可以說差天跟地，若勉強說有關連，就是朱元璋了吧？雖然感覺朱元璋很合理，但丐幫弟子卻是以「唐睿宗」李旦作為祖師爺。

李旦，是武則天的兒子，唐玄宗的父親。相傳武則天逼迫李旦退位成為了「大周國皇帝」，儘管身為老媽的武則天不會殺他，還把他立為皇太子。不過老媽身邊的武氏宗親可真想殺死他了。

相傳有一次，李旦為了躲避武氏宗親的追殺，在乞丐保護下加入丐幫。等到母親武則天過世後幾年，李旦恢復皇帝身分，並嘉獎丐幫過去的保護。丐幫弟子們也為了感恩皇帝，而把他奉為祖師爺了。

這個故事怎麼有點荒唐啊，不就皇帝沒做好，才會導致一堆乞丐出現嗎…….。（誤）

天理教刺殺清帝事件

《武狀元蘇乞兒》裡，有個著名邪教組織叫做「天理教」，教主趙無忌表面上是皇帝身邊的寵臣，但實際上一直想要殺掉皇帝，改朝換代。

他趁著皇帝在木蘭圍場狩獵時，發動突襲。若不是蘇乞兒率領丐幫弟子「護駕」，清帝國可能早就變成「天理教帝國」了。

邪教組織「天理教」教主趙無忌表面上是皇帝身邊的寵臣，但實際上一直想要殺掉皇帝（《武狀元蘇乞兒》劇照）

這時候很多有看金庸的人應該會想，「趙無忌」不就是改編自《倚天屠龍記》明教教主的張無忌嗎？難道我的學習筆記會傻到把這個小說橋段當歷史？

我們從清宮檔案中可以看出，確實有記載到這個差點暗殺到皇帝的「叛亂政變」，只是有幾個地方不太一樣。先從教主開始講起吧！天理教的教主不是趙無忌，是林清，他原本是個經商失敗的販夫走卒。

在最落魄的時候，林清加入以山東劉氏族人世襲的白蓮教分支──「八卦教」，並在這裡找到適合的舞台，很快的他成為八卦教在華北地區的首領，因為歷代教主都姓劉，所以他也化名為「劉林」跟「劉真空」。

之後，林清更擺脫八卦教另外成立「天理教」，並極端地要讓無生老母的真空家鄉落實在中國。林清跟他的「好基友」李文成、馮克善等人，告訴信徒，「只要殺掉滿清狗皇帝，天國就會降臨啦，我們會成為天王、地王、人王給老百姓帶來幸福生活。」

於是他花了一段時間，讓信徒們先把自己的兒女送到紫禁城內當太監，或是太監出宮時接觸到了天理教。不論途徑如何，當時皇宮內許多太監都是天理教信徒。

嘉慶癸酉年（1813）九月，林清覺得時候到了，於是趁著嘉慶皇帝去熱河狩獵時發動北京、直隸、天津等地叛亂，當時紫禁城內的天理教太監打開了城門讓天理教會眾衝入宮城。

由於皇帝不在宮內，無法臨時調動京師城內外軍隊救援，導致天理教徒還闖到後宮去，驚擾到皇帝的妃子們。在慌亂當下，嘉慶帝的皇子綿寧帶著其他兄弟們拿起武器，不要命地衝向天理教會眾，等到軍隊前來救駕後，再指揮軍隊把天理教徒趕出宮門，並逮捕作為內應的太監與天理教高層。

嘉慶皇帝回京後，震怒下將全部的涉案人員凌遲處死，還大量取締、搗毀了中國境內的「無生老母廟」。

這個可以說是中國近代史上，第一次皇城禁宮被「邪教組織」攻破的重大事件，而當時保護紫禁城免於淪陷的皇子綿寧，可能因為這場「保駕」舉動的原因，而成為嘉慶皇帝的繼承者，也就是之後的道光皇帝。

如果在之後有機會能去北京紫禁城玩的朋友們，其實不難發現在紫禁城隆宗門的牌匾上仍留有著一個「箭頭」，那就是當時天理教徒攻入紫禁城的證據。據說是嘉慶皇帝特意保留的，要給後世之君與大臣們一個提醒與警告。

從電影裡看歷史

從周星馳的電影，我們其實不難發現其對功夫的熱愛與受金庸小說影響的程度。不只是影片內處處有笑點外，當中有許多題材背後都是有真實歷史事件在鋪陳，也透過這些歷史事件間，反映出許多人性的問題，這也是周星馳電影被稱為「經典」的地方。

像這次所講的《武狀元蘇乞兒》，男主角蘇燦，從富貴的滿州紈褲，因科場作弊而被皇帝貶為乞丐。之後突破自己的內心虛榮與勇於面對當下現狀，而成為了丐幫幫主。成為幫主後，不僅沒有對皇帝記仇，反而還拯救差點被邪教暗殺的皇帝。

蘇燦藉著皇帝要對其封賞與要求「解散丐幫」時，向皇帝提出建言（《武狀元蘇乞兒》劇照）

但他只是單單的「對皇帝忠誠」而已嗎？在我們看來，其實他是藉著這個機會，說直接一點就是要讓皇帝欠他人情。之後蘇燦藉著皇帝要對其封賞與要求「解散丐幫」時，向皇帝提出建言的，也就是：「丐幫有多少弟子不是由我決定，而是由你。如果你真的英明神武，令到國泰民安，誰願意當乞丐呢？」

好的，今天的《武狀元蘇乞兒》背後的歷史小典故就先說到這裡啦，之後我們也會再針對周星馳的電影，來說說劇情背後的故事。在這裡啊，一樣想問幾個小問題：

1. 蘇燦是著名的武師，被稱為「廣州十虎」，各位知道剩下九隻「老虎」是誰嗎？

2. 在電影裏頭，蘇燦最後對皇帝說的建言，反觀當今台灣社會，遊民的問題可以說是越來越嚴重。換做是平民百姓，可以跟執政者提出怎麼樣的建言呢？

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：我的學習筆記，原文：丐幫真的這麼厲害嗎？真實的蘇乞兒又是怎樣的人呢？】