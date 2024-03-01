田井虹｜雞排妹揭新晉AV女優私下一面　睇完預告由上圍講到落私處

台灣JKF女郎Tiny Lu（胎尼）28日晚間在個人社群宣布，自己將以女優身分正式出道日本AV界，新的藝名為「田井虹」；從不露點僅拍攝「軟色情」影像的Tiny，這次無預警全脫、真槍實彈來硬的，消息令不少粉絲又驚又喜。女星「雞排妹」鄭家純昨日（29）表示，自己認識Tiny多年，「現在去日本圓夢，順便造福大眾」，並透露出她私下真實的另一面。



Tiny日前在Twitter（X）、IG等社群宣布，自己即將多一個新的「斜槓」身份，也就是AV女優。其好友、台灣AV女優吳夢夢也證實，Tiny將以「田井虹」的新藝名進軍日本AV界。

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此外，「田井虹」這個藝名也引發討論，不少網友指出「田井」合念作「畊」，也期待見到「畊虹」大戰AV男優「暗黑周杰倫」東尼大木；Tiny也在IG解釋此事，新藝名恐怕是出於她本人的惡趣味。

另一方面，日本AV事務所FALENO日前釋出，專屬女優「田井虹」出道情報及預告片等資訊內容；昨凌晨台灣時間1時許，FALENO官網不知何故，一度動彈不得無法正常顯示，該時段網站塞爆癱瘓，實介於正常與不尋常之間。

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鄭家純昨天下午在臉書發文表示，自己認識Tiny多年，「以看女優的角度來說，臉漂亮可愛、皮膚好又白，身材瘦、ㄋㄋ（胸脯）圓又大、ㄉㄧㄢˇ（女性私處）又小又粉，聲音好聽、有性魅力，演技部分有在上課」，並指「她現在去圓夢，順便造福大眾」。

鄭家純說：「看完預告片都羨慕有ㄐㄐ（男性私處）的人了，真的不知道要酸什麼，為什麼不能好好祝福她？」另外，鄭家純在留言補充，私下的Tiny講話風趣，聚餐時總是能逗笑大家，綜合幾年的認識，她形容Tiny敬業認真、沒心機、有義氣，總之「就是很討人喜歡的女生」。

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