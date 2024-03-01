黑客入侵？「奈雪的茶」店內螢幕竟播色情AV片　男顧客立即這樣做

內地知名連鎖手搖茶品牌疑遭駭客入侵！



日前有消費者前往陝西西安某門市點餐，取用飲品時一抬頭就看到點餐處後方，電子螢幕上正在播放「不雅影片」，讓他好尷尬急忙向店家反映。

男顧客洪先生立即用App通知客服 點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

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據《新黃河》報導，當事人洪先生於28日下午5時許，與朋友一起前往「奈雪的茶」西安盛龍廣場店消費，購買了兩杯飲品。

隨後與朋友坐在店內飲用，卻赫然發現他們店內正在播放情色片，讓他大為震驚直呼「沒想到大庭廣眾之下播放不雅視頻，實在令人尷尬」。

洪先生表示，事發當時，該店店員因為背對電子螢幕，因此並未發現播出內容異常，而他在發現該情況後，隨即在「奈雪的茶」點單小程式上向對方客服人員進行反映，「大概幾分鐘後，店裡幾塊顯示幕就一起關閉了」。

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另據《紅星新聞》報導，西安奈雪餐飲管理有限公司工作人員回應稱，已經報警，正在調查事件起因，「懷疑有人黑進電視網絡，正在排查監控」。

「奈雪的茶」官網介紹，奈雪的茶創立於2015年。2021年6月30日正式在港交所掛牌上市。

目前，奈雪的茶已覆蓋全大陸近100個主要城市，門店數量超過1200家。

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