Travis Scott x AJ1 OG Low全新波鞋曝光　傳發售20萬對春季上市

Travis Scott 與 Nike 的合作在 2024 年依然不停歇，這次又有全新的 Travis Scott x Air Jordan 1 OG Low 新色曝光，靈感來自 Travis Scott 的高中，有別以往的大地色系，以繽紛色彩帶出全新風貌。



Travis Scott x Air Jordan 1 OG Low 全新配色實鞋曝光

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全新的 Travis Scott x Air Jordan 1 OG Low 靈感來自 Travis Scott 的高中母校 Elkins High Knights ，以該校的標誌性的藍、白和黃色為主，並配上焦糖大底，給人校園青春、夏日的印象，不過同樣是以女鞋規格發售。

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據悉發售量將達到 20 萬雙，是至今發售數雙最多的一雙 Travis Scott x Air Jordan 1 OG ，將於今天春季發售，有興趣的朋友千萬別錯過了。

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