本季《勇氣爆發 BANG BRAVERN》在紅什麼？機械人也讓人臉紅心跳

近期有一部在首集播出便在社群媒體上引爆熱論的動畫作品，它就是《勇氣爆發 BANG BRAVERN》。為什麼在這季的眾多作品之中，唯獨這部作品會在播出首集時就引發網路上的熱烈討論，甚至跌破眼鏡成為了日本推特上的熱門關鍵字與大黑馬呢？今天就讓我們來仔細看看它究竟有什麼獨特的魅力。



預告詐欺跌破觀眾眼鏡？《勇氣爆發 BANG BRAVERN》爆紅原因

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《勇氣爆發 BANG BRAVERN》是由曾經製作過《碧藍幻想》、《賽馬娘Pretty Derby》的知名日本遊戲開發公司「Cygames」帶來的原創動畫作品。會在首集播出時就在網路上掀起超熱烈討論的原因之一，就在於播出前的宣傳PV以及首集的前半部份都讓觀眾誤以為本部作品是由主角駕駛武裝機器人，是一部十分沉重且真實的機器人動畫。

然而劇情卻在首播後半急轉彎，畫風丕變，熱血音樂催下去！搖身一轉成為了主角「勇·蒼」駕駛著會說話的機器人「BRAVERN」並和它一起大喊出必殺技擊退外星入侵者的熱血劇情，讓許多動畫迷紛紛回想起自己童年中的超級系動畫《勇者系列》，不僅情懷滿點，讓老粉絲感動落淚！新世代的觀眾們也感到耳目一新而十分期待後續！

也因為《勇氣爆發》是沒有原著的原創動畫，讓許多觀眾措手不及的結果，且宣傳期與實際上映後的內容呈現極大反差，在該動畫火紅後，就連為本作品設計的插畫師かも仮面老師都發了X貼文表示「忍了三年不說超痛苦！」

隨著每一集撥出，觀眾們紛紛在社群媒體上做出各種討論，反而讓許多沒有觀看的人也感到好奇。使得要是按照正常的演出方式來推動劇情可能會稍顯過時的《勇氣爆發 BANG BRAVERN》卻因為各種跳脫觀眾期待的狀況下，在這季脫穎而出，成為了自令和以來第一部播出後爆紅的機器人特攝作品，甚至直接衝上了X的趨勢第一名。

繼承《勇者系列》靈魂導演大張正己與「基」情滿點的演出

除了劇情的風格相當令人驚訝成為話題之外，《勇氣爆發 BANG BRAVERN》在製作及演出陣容也都十分亮眼。主角「勇·蒼」是由曾經在《輝夜姬想讓人告白》中飾演石上優的鈴木崚汰負責，而主角機體的「BRAVERN」則是由在《鬼滅之刃》中擔任蛇柱的伊黑小芭內的飾演聲優鈴村健一演出。

而本部作品中的片頭曲及片尾曲也分別由這兩人演唱，在首集中由鈴村健一飾演的「BRAVERN」唱出片頭曲時還在劇中被主角的「勇·蒼」吐槽音樂跟歌聲，也加深了片頭曲真的是由「BRAVERN」來獻唱的。

不過片尾曲就有些特別了。由鈴木崚汰演唱的片尾曲「双炎の肖像」中，「勇·蒼」會與另一個男主角「路易斯·史密斯」會一邊唱歌一邊脫下衣服，凸顯出碩大的肌肉線條，而半裸的兩人也會在曲中高歌並做出一些帶有「基」情的行為。在劇中「BRAVERN」也會屢屢講出一些讓人想入非非的台詞，像是「相遇，然後結合的兩人」或是「本能告訴我，我想讓他進入我的身體」等讓人不禁有些臉紅心跳的話語，更讓這部作品無論是男粉絲還是女粉絲，通通都一起網羅！

而在劇中由「BRAVERN」獻唱，播放量超過150萬的洗腦片頭曲「ババーンと推参！バーンブレイバーン」則是由曾與水樹奈奈合作超過十部歌曲的加藤裕介負責。

最後最重要的是，讓這部讓劇情能得以如此峰迴路轉的靈魂人物正是導演「大張正己」，可能不是機器人作品粉絲的話對他十分陌生，他曾擔任過數部大家童年機器人動畫裡的作畫與機械設計，可以說是繼承了「勇者」系列之名靈魂的創作者，讓老粉絲們能在2024年，回味那熱情如火的機器人動畫，更讓下一代的動畫粉絲，認識了滿滿熱血魂的「超級系機器人動畫」的魅力所在！

令和的超級系機器人動畫

雖然距離超級機器人動畫風靡的年代已經過了很久，但《勇氣爆發》還是透過將真實系、超級系的巧妙融合和劇情安排以及豪華的製作及聲優陣容在2024年於動畫迷心中佔得了一席之地，也勾起許多老觀眾們那還是年少時期總是在電視機前聽著熱血歌曲隨著主角熱血吶喊的回憶，這正是《勇氣爆發》的魅力之處！

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