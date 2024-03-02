《在暴雪時分》劇情及角色簡介　吳磊趙今麥組CP共譜童話愛情故事

改編自晉江言情大神墨寶非寶同名小說《在暴雪時分》，劇集由演過《長歌行》、《星漢燦爛》的新生代男神吳磊搭檔主演《開端》的童星趙今麥，上演撞球天才和九球少女互相靠近、成就的童話愛情；開播當天站內熱度就破2萬5，劇情內容頻上熱搜，雖然才剛開播，但前幾集的劇情就已經甜到欲罷不能！



【圖輯】點圖放大看「《在暴雪時分》劇情及角色簡介」👇👇👇

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一、《在暴雪時分》司諾克天才林亦揚（吳磊／飾）

吳磊在《在暴雪時分》中飾演退役撞球選手林亦揚，故事一開始就對殷果（趙今麥／飾）一見鍾情，不僅主動請人喝酒，還將所有的證件掏出博取信任，事後繞路將人送回酒店，靠著帶人吃飯、幫忙解決殷果的房子問題、時刻注意殷果的安全，直球路線讓感情迅速加溫，帥氣學長形象瞬間擄獲不少觀眾的心，在業餘球賽上的才華更讓人好感度飆升。

二、《在暴雪時分》9號球少女殷果（趙今麥／飾）

童星出身的趙今麥過去在《開端》的亮眼表現讓觀眾印象深刻，在《在暴雪時分》的殷果簡直是本色出演，肉嘟嘟圓臉加上修飾臉型的八字瀏海，既清純又可愛，完全就是女大學生，自然少女感成功贏得許多人的喜愛，再加上靈動演技，完美詮釋小女生的悸動情緒，還有不時冒出的內心OS，都讓人更能快速和殷果產生共情。

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三、一見鍾情+直球追人

林亦揚一見鍾情後打直球追人，帶殷果到當地餐廳吃飯，特意點殷果出生那年的酒，雖然很貴卻什麼都沒說，追人超有誠意，直到殷果回家才透露酒的年份是她出生那年，曖昧氛圍感拉滿！成為朋友後兩人去洗衣房，林亦揚趁機表明心意傳訊問：「你有男朋友嗎？或者說。看得出來，我想追你嗎？」直接點破心意，眼神拉絲電到觀眾們小鹿亂撞！

四、浪漫異國氛圍&霸總哥哥孟曉東（王星越／飾）

劇集在芬蘭取景，唯美的街景配上高顏值的主角，連並肩站著都有浪漫氛圍感。除了林亦揚和殷果，最受觀眾矚目的就是殷果的表哥孟曉東（王星越／飾），孟曉東個性霸氣，作為殷果的哥哥威嚴感十足，為妹妹把控一切，充滿精英感的造型迷倒大片網友；《在暴雪時分》來勢洶洶，剛開播就吸引大量劇粉，後續還有超多高甜吻戲，保證入坑不虧！

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