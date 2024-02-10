陸劇推薦｜Netflix近三年熱播內地劇Top10：延禧攻略、且試天下…

近三年來，Netflix積極擴展中國電視劇的影視作品，引進了眾多熱門陸劇，從楊洋的《我的人間煙火》到趙露思的《偷偷藏不住》，再到受歡迎的甜寵劇《當我飛奔向你》，這些劇集在全球範圍內贏得了廣泛的關注和喜愛！



近期，陸網統計出了Netflix 2021~2023年播出的陸劇Top10排行榜，其中《長月燼明》和《蒼蘭訣》分別衝擊榜單前五名的位置，接下來讓我們一起來看揭曉這份榜單吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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近三年Netflix陸劇熱播排行Top10.《長歌行》

《長歌行》，由迪麗熱巴和吳磊主演，在Netflix上取得了顯著的播放量，成為近期熱門的古裝陸劇之一。該劇以6.3分的豆瓣評分收獲了褒貶不一的評價。觀眾對於劇中史實改編、角色扮相和CP感等方面有不同看法，一些批評包括女配角趙露思的扮相被認為比女主角還出色，以及劇中某些運鏡手法和特效過於突兀。儘管如此，獨特的劇情設定和高顏值的演員組合仍然吸引了大量觀眾，使得該劇在播放平台上取得了良好的成績。

近三年Netflix陸劇熱播排行Top9.《去有風的地方》

《去有風的地方》，由劉亦菲主演的陸劇，在Netflix上取得了顯著的播放成績，吸引了大量觀眾。這部劇以其獨特的田園治癒風格，描繪了主角許紅豆從忙碌都市生活到鄉村的轉變，並探討了現代人尋求心靈寄託和新生活方向的題材。觀眾對於劇中展現的自然風光、日常生活節奏以及人物間的溫馨互動給予了高度評價，認為它提供了一種遠離都市喧囂、尋找內心平靜的體驗。同時，劇中對在地創生的探討也為觀眾帶來了啟發。

近三年Netflix陸劇熱播排行Top8.《理智派生活》

《理智派生活》以其姊弟戀主題和秦嵐與王鶴棣的高顏值組合，在Netflix上獲得了出色的播放量。該劇深刻描繪了現代職場女性面臨的挑戰，包括職場性別不平等和社會對於婚姻的期待壓力。34歲的女主角沈若歆和她年輕助理祁曉的愛情故事，以及他們在事業上的相互成就，引起了廣大觀眾的共鳴，特別是女性觀眾。這部劇不僅提供了娛樂，同時也引發了對女性地位和年齡問題的社會討論，獲得了觀眾的積極評價。

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近三年Netflix陸劇熱播排行Top7.《星漢燦爛・月升滄海》

《星漢燦爛・月升滄海》，由吳磊和趙露思主演的2022夏季熱播陸劇，在Netflix上取得了卓越的播放成績，評分從7.4上升至7.6，反映出觀眾對其的高度認可。這部改編自小說的古代偶像劇以其扎實的劇本、合理的情感發展、導演費振翔大氣且質感的拍攝手法，以及主演們精湛的表演受到觀眾的一致好評。該劇不僅在劇情上融合了喜劇元素，提升了傳統古裝劇的趣味性，也為未來的古裝偶像劇樹立了新的高標準。

近三年Netflix陸劇熱播排行Top6.《延禧攻略》

《延禧攻略》，一部由愛奇藝出品的宮廷劇，在Netflix上取得了驚人的播放量，迅速吸引了全球華人市場的目光。該劇以其獨特的劇情節奏、鮮明的角色塑造以及精緻的美術和造型深受觀眾好評。雖然評價有所分歧，部分觀眾對某些角色的演技表現持保留態度，但總製片人于正的精準劇情安排和優秀選角策略，使得《延禧攻略》成為一部能夠牢牢吸引觀眾注意力的宮廷劇。尤其是女主角吳謹言的表現，以及與其他主要角色間的互動，成為了討論的熱點，助力劇集在Netflix上取得佳績。

近三年Netflix陸劇熱播排行Top5.《你微笑時很美》

《你微笑時很美》，一部由許凱和程瀟主演的甜寵劇，在Netflix上取得了顯著的播放量，儘管面臨諸多負面評價。這部劇改編自小說，因其對電競圈的描繪以及主角間的互動引發爭議，豆瓣評分僅2.9分。批評聚焦於劇情不合理、角色人設以及對電競精神的誤解。儘管如此，該劇在愛情劇迷中仍有一定支持者，並在Netflix上展現了其吸引力，引發了廣泛的話題和討論。

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近三年Netflix陸劇熱播排行Top4.《長月燼明》

《長月燼明》作為2023年上半年最受關注的陸劇之一，在Netflix上取得了驚人的播放量，累積網播超過26億次觀看。這部仙俠古裝劇自開播以來，引發了觀眾的熱烈討論，評價兩極。一方面，有些觀眾對劇情的快節奏和甜虐交織表示喜愛，認為其表現不俗；另一方面，也有觀眾對劇本、角色設計及妝造提出批評，認為它存在諸多爭議。儘管如此，《長月燼明》在Netflix上的優異表現證明了它的廣泛吸引力。

近三年Netflix陸劇熱播排行Top3.《蒼蘭訣》

《蒼蘭訣》，這部在Netflix上迅速攀升至熱門排行榜的仙俠劇，不僅在台灣受到廣泛關注，也在全球範圍內獲得了極高的播放量。其獨特的故事情節、出色的特效、精心挑選的演員陣容以及華麗的服裝設計，共同創造了仙俠劇新的高度，深受觀眾好評。《蒼蘭訣》的成功，不僅在於其引人入勝的劇情和視覺效果，更在於其深層的文化意涵和音樂配搭，使之成為了一部可供不同年齡層觀眾欣賞的精彩作品。

近三年Netflix陸劇熱播排行Top2.《偷偷藏不住》

《偷偷藏不住》，由趙露思和陳哲遠主演的暗戀主題電視劇，自在Netflix上線以來便獲得了極佳的播放量和觀眾評價。該劇以其細膩的情感描繪和優秀的演技受到觀眾的高度讚揚，被稱為「純愛劇天花板」。趙露思和陳哲遠的表演深受觀眾喜愛，兩人將角色的內心情感演繹得入木三分。導演的精湛技藝使得劇情更加引人入勝，使得《偷偷藏不住》在Netflix上成為一部廣受歡迎的佳作。

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近三年Netflix陸劇熱播排行Top1.《且試天下》

由趙露思和楊洋主演的武俠劇《且試天下》在Netflix上獲得了驚人的播放量，儘管該劇自開播以來就飽受爭議和負面評價。許多觀眾批評這部劇的演技和劇情設計，認為趙露思和楊洋在劇中缺乏化學反應，然而，不可否認的是，儘管面臨種種批評，這部劇依然在Netflix上取得了巨大的成功，吸引了大量觀眾的關注！

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