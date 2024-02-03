Netflix 2024年四套獨家華語劇集　許光漢回歸拍《鬼家人》衍生劇

Netflix2日重磅宣布2024年推出四部全球獨家華語劇集，包含突破台劇話題尺度超前衛激情輕喜劇《愛愛內含光》、《誰是被害者》第二季；2023年電影票房冠軍《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生劇集《正港分局》，以及由超強卡司謝盈萱、楊謹華雙女主強強聯手主演挖掘演藝圈生態秘辛的《影后》祭出華語內容多元豐富的全新面貌。



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Netflix首部續約的華語獨家懸疑推理劇集《誰是被害者》首季播出後即引發熱議，全新一季除集結原班人馬張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸外，更驚喜加入海內外重量級卡司，包含睽違十多年重回影壇的蘇慧倫、日本演員藤岡靛，以及近期因《此時此刻》爆紅、圈粉無數的香港演員劉俊謙，都將以全新角色加入。

談及全新一季劇集亮點，張孝全透露：「這次在案件以及人物上有更複雜的結構，同時加入更多的角色以及讓人期待的表演者，期待《誰是被害者：第二季》的上線。」在劇集與張孝全有許多精彩對手戲的許瑋甯也大讚：「第二季的故事更精彩，更充滿懸疑刺激，有好多謎題需要解開，非常開心也期待讓更多人看見劇組用心。」

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2023年全台票房冠軍現象級動作喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》今日更首曝延續《鬼家人》宇宙的劇集《正港分局》也將在Netflix全球獨家上線，該作由雙豪導演程偉豪與殷振豪導演聯手出擊，攜手原班人馬許光漢飾演的正港分局刑警吳明翰共創獨特類型犯罪喜劇片。劇集不但包含眾多元素，許光漢繼在《鬼家人》裡突破尺度的演出，這次也將帶給觀眾全新的觀影體驗。

Netflix獨家華語劇集《影后》由《俗女養成記》導演嚴藝文編導，集結超強卡司群謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲聯手飆戲。

談及劇集將在今年和全球觀眾見面，楊謹華興奮直呼：「這是2024年初始就收到最大的好消息！」除此之外，在劇集中讓兩位影后感情變調的要角薛仕凌也透露首次和嚴藝文導演合作心情，表示：「這是我第一次跟嚴藝文導演合作，過程很特別，是個難忘的好經驗。」

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