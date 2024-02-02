愛愛內含光｜夏于喬自慰戲一位置被大特寫　對腳都要做戲考驗演技

夏于喬、馬志翔在Netflix激情輕喜劇《愛愛內含光》中飾演師生戀夫妻，2人詮釋「七年之癢」的婚姻難關，劇中大膽談性、尺度無極限，其中夏于喬還有2場自慰戲，其中一場因鏡位關係拍臉部特寫，她說：「有人正在看你自我安慰，這是最需要克服的地方。」



劇中，夏于喬是個瘋狂求愛的妻子，用盡方法色誘丈夫勾起「性趣」，還有2場自慰戲，提及拍攝過程，她分享道：「一場是用自己的雙手進行，另一場用情趣用品，用手的那幕還好，因為拍法是用腳來演出身體的興奮程度，這是我第一次用腳演戲，很有趣。」，另一場戲就相當尷尬，由於鏡頭聚焦她的臉部特寫：「攝影師需要離我很近，所以要一直努力忘記，有人正在看你自我安慰，這是最需要克服的地方。」

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提及和馬志翔的互動，夏于喬透露，2人只有一場親密床戲，印象最深刻的是「他很喘」，一陣激戰下來氣喘吁吁，連導演講戲，馬志翔都很喘地喊「等一下，我需要休息一下。」，夏于喬說：「 有一幕是馬志翔做完後很累，那個是真的，鏡頭超真實，馬哥真的每一個鏡頭結束都這麼累。」

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說起劇中妻子網購情趣用品，老公簽收、碎念亂買，加上老公手機狂響、妻子頻偷看等橋段，被問私下是否會色誘導演老公林書宇，夏于喬笑：「我坐在那裡，他就很興奮了吧！」，引來現場大笑；聊到夫妻情趣，她說平常老公手機狂震動，也會看一下，「我不怕他抓包，我會說誰啊，這麼晚還一直傳，有時只是情趣開玩笑，虧他『哪來的小三啊』之類的。」，聊到夫妻情趣，夏于喬笑稱每次網購收件人都會寫老公的名字，被問買了什麼，她還會佯裝不知，回老公：「不知道耶，是一位林先生送我的禮物。」，她說：「不管買任何東西都是他送我的，但都是我付的錢。」

Netflix超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》 將於今年2月2日全球獨家上線。

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