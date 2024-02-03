愛愛內含光｜柯震東拍床戲似隻蝦　詹子萱前戲拍七小時揭性感底線

柯震東、詹子萱、夏于喬、馬志翔主演Netflix激情輕喜劇《愛愛內含光》，日前4人在戲殺青後首度同台為戲宣傳，劇中大量的情慾動作戲，演員們詮釋起來並不輕鬆，其中詹子萱與3男星都有激情戲，床戲就有6、7場，柯震東更形容自己拍床戲像「蝦子」前後動，拍完渾身大爆汗。



首次擔綱女主角的詹子萱所屬經紀公司老闆是張鈞甯，她坦言，拍戲前，老闆也推薦一些性愛影片提供她參考， 劇中，她飾演除毛師，與柯震東飾演性事合拍的固定炮友，但與禾浩辰、鳳小岳也有親密戲，提到挑戰度最高的床戲是與禾浩辰的一段，原因是當時導演確診，只能用視訊溝通，或回傳影片等待導演回覆，一來一往調整戲感、畫面感，她笑：「光是前戲就拍了6、7個小時。」

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問及尺度的底線到哪裡？詹子萱羞喊「三點不露」，但大量的床戲體力消耗，並未讓她因而變瘦，反而體重增加，她說，開拍前得了急性腸胃炎，體重掉到39公斤，一直靠吃高蛋白才胖回到42、43公斤的正常體重。

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《愛愛內含光》藉由不同年齡層的戀愛故事大膽談性，破除華人家庭對性與愛閉口不談的文化，其中柯震東家有個開明媽媽主動拿保險套給兒子，說到性與家庭關係，他打趣道：「我還有能力自己買保險套。」，雖有多次拍親密戲的經驗，他也坦言這回真的很累，「因為不是真的要從事那個行為，自己就像一隻蝦子在那邊前後動，拍完床戲後我整個大爆汗。」，提及一場激情戲大膽摸詹子萱的胸部，受訪時柯震東渾然不記得有這一幕，讓眾人狂虧「摸過就忘」。

Netflix超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》 將於今年2月2日全球獨家上線。

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