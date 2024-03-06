深田詠美未認愛卻自爆分手3個月　傳欠稅又失戀突消瘦惹粉絲擔心

日本AV女神深田詠美日前曾傳出緋聞，對方是名為田口淳之介的醫美醫生，竟與前KAT-TUN成員剛好撞名，但她從未承認，最近突然表態已與對方分手，還在X上證實此事。



深田詠美2月底發文表示，「我3個月前就跟他（前男友）分手了，不過報導的內容是我們還在交往的當下。為了不讓大家誤會所以先來跟大家報告一下，也希望大家之後能繼續支持深田詠美。」最近，深田詠美自拍、拍影片，看起來都特別瘦，讓粉絲相當擔心。

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此外，日本八卦媒體「FLASH」爆料，指出深田詠美在前公司的7年期間中，雖然月收200萬元日幣，跟前公司合作期間累積有1.5億元日幣的收入，但是前公司完全沒有幫她申報，讓她突然收到被追討稅款的命令，也因此2023年4月的時候，她手邊2千萬元日圓的存款只能全數蒸發繳入國庫，全數成空，據傳也因為這樣，前公司的老闆消失了，深田詠美的經營團隊都換人了，不過深田詠美倒是沒有承認過。

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