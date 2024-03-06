乘風2024｜泰國第一神顏Mai疑有份拍浪姐5　網民：連她都請到了？

大陸綜藝《乘風》前身為《乘風破浪的姐姐》，自2020年至今已拍攝4季，每季都邀到不少大咖女星參加，陣容備受矚目。第5季《乘風2024》也將於近日開始錄製，沒想到陸續抵達長沙的名單中，竟還出現泰國頂流女星Mai，節目都還沒錄製，已讓大批粉絲直呼想看！



儘管參加者名單尚未官宣，但因為節目6日就要開始拍攝，不少女星近日已提前飛往當地作準備，身分隨著網友、媒體的捕捉而一一被公開。其中，泰國女星Mai也被爆在2日現身長沙，Instagram限時動態曬出大陸美食照，有網友爆料她正是來錄製《浪姐5》：「別問我怎麼知道，她親口告訴我泰國朋友的。」

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Mai本名為Davika Hoorne，是泰國和比利時的混血兒，有著豔麗又深邃的五官，被封為「泰國第一神顏」。她不僅是時尚界的寵兒，也是一線女演員，21歲就以電影《嚇鬼阿嫂》（Pee Mak）獲得泰國10億票房，24歲成為影后，主演的電視劇《婉通夫人》（Wanthong）還曾創下電視台收視紀錄，在演藝圈地位不凡。

《浪姐5》名單成為近期熱議話題，目前已現身長沙的女星包括楊謹華、蔡詩芸、戚薇、韓女團「KARA」成員妮可等等，原本有傳言稱前「AKB48」成員前田敦子也要參賽，但近日又被爆已經退出。如今Mai也出現在名單中，許多網友震驚「居然連她都請到了」、「內娛到底多有錢」、「這個陣容有點太超過」，已開始期待節目錄製。

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