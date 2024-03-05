女星自嘲靠露出胸部成為出色演員　憑大尺度演出彈起獲封性感女神

Sydney Sweeney因在HBO劇集《毒癮女孩》（Euphoria，又名《高校十八禁》）中有著大尺度的演出而廣為人知，而後續她又在浪漫電影《真的狠愛你》（Anyone but You）中有著亮眼的表現，使之逐漸成長為荷李活知名的女星，此外他也因為姣好的身材而被影迷奉為荷李活新一代的「性感女神」。



而近期他也登上了《週六夜現場》，作為主持人的他剛開場就無情切割與調侃他最新演出的電影作品《蜘蛛夫人》（Madame Web）：「謝謝大家～我好高興能來到這裡，我名叫Sydney Sweeney。你可能看過或記得我演的《真的狠愛你》或《毒癮女孩》，但你肯定沒看過《蜘蛛夫人》。」

這份開場白源自於《蜘蛛夫人》糟糕的評價與成績，據了解本片的成本為8,000萬美元，但它目前上映了將近一個月卻僅取得了9,100萬美元的票房，此外，在爛番茄上也取得了難堪的13%的新鮮指數，觀眾的爆米花指數也只有58%。

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＊這段開場白結束後，席德妮也推廣了一下他另一部即將上映的新片《Immaculate》。



接著Sydney Sweeney開始向觀眾介紹起真實的他，他認為許多人看過他在電視劇中的演出之後都認為他就是個「愛尖叫、愛哭和喜歡做愛」的女孩（有時候是三種因素同時存在），但其實他遠不只如此。

Sydney Sweeney來自華盛頓州的斯波坎（Spokane），從小最大的心願就是成為演員，而他父母也非常支持他，在他年幼時父母甚至會親自載他從斯波坎開往洛杉磯去試鏡，這趟路程長達19個小時，接著他也表示因為自己長期遵守成為演員的五大守則才得以成功，五大守則分別是：試鏡、找到經紀人、拍廣告、拍微電影和成為演員公會（SAG）的會員。

此外，他也表示如果這五招都行不通，他還有plan B那就是：「露出胸部」。

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但這個幽默地段子最好笑還在後頭，Sydney Sweeney最後聊到他與《真的狠愛你》的搭檔格連鮑爾（Glen Powell）之間的關係，因為兩人在拍片、宣傳期都表現得相當親密所以被媒體與影迷認為他們假戲真做，但同時兩人又都有彼此的對象，非常的勁爆。

Sydney Sweeney表示：「我跟格連鮑爾？這當然不是真的阿～我和我的未婚夫一起製作了這部電影，拍戲時他全程都在，我只是想讓大家知道，他就是我的夢中情人，我們兩人現在仍在一起，而且感情比以往任何時候都來得更好。實際上他今天也有到場，為的就是全力支持我，導播可以幫我切到他的畫面嗎？」

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沒想到這時畫面卻切到觀眾席上的格連鮑爾，這時觀眾都已笑成一團，格連原本也在笑但當他發現攝影機是對準他時馬上露出惶恐的表情，Sydney Sweeney馬上解釋：「這不是我的未婚夫啦！正牌的未婚夫在我的更衣室裡！」

這個幽默的開場白也讓人見識到美式幽默的厲害之處，而Sydney Sweeney勇於自嘲自己也讓粉絲更愛他了。

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