此時此刻｜小S床戰吳慷仁獲網民激讚演技太逼真　大S坦言：很羨慕

小S在《此時此刻》中的演出大獲好評，過去綜藝形象徹底打掉重練，在劇中她與她與吳慷仁激戰兩回合戲碼，大尺度激情生猛，更意外掀起熱議。



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小S近日在IG上分享家人們看《此時此刻》的心得，透露老爺相當讚賞她的演技。底下留言區也引來大批網友狂讚小S的演技，有網友問說下次想跟誰演出？小S則點名劉俊謙、李李仁、高捷等等；此外，她也透露大S的反應：「她（大S）說很羨慕我接到那麼好的戲，整個劇組很棒，演員也都很棒！」被問到是否會想與姊夫具俊曄演激情床戲？小S則回說：「不想，跟親人沒辦法。」

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小S日前才稱自己的二女兒美到像林志玲，近日小S發文時二女兒正巧背對著她坐在角落，網友們還笑問：「後面那位是林志玲女兒嗎？」，小S回答：「對啊！她來我家玩」，逗趣回應笑翻網友。

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