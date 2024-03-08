乘風2024｜AKB48前田敦子獲邀參戰《浪姐5》日媒揭棄賽2大原因
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
大陸《浪姐5》（乘風2024）近日開拍，隨著選手們陸續抵達當地，有哪些藝人們參加也跟著曝光，而早前陸媒爆料日本AKB48出身的女星前田敦子本欲參加，但最終退出，日本《週刊文春》則曝光前田敦子放棄《浪姐5》真正原因。
據日媒《週刊文春》報導，前田敦子收到參加陸綜邀約，《浪姐5》也是其中之一，她本人受訪時就此事做出回應。報導中指前田敦子表示確實收到邀約，但參賽需要時間準備，而她日本仍有工作，一來行程對不上，二來覺得會無法以最佳狀態參加，故在與中國團隊討論後決定婉拒這次邀約。報導中還提到前田敦子透露以前就有學中文，考慮未來到在中國短期停留。
【圖輯】細個超可愛！點圖放大看更多前田敦子童年照及更多IＧ靚相👇👇👇
+25
前田敦子揮別前東家後自立門戶，最近新作《廚房的愛麗絲》（Alice in Wonderful Kitchen）中演出一名三寶媽，戲外則和前夫勝地涼生下一兒，工作兼育兒，生活忙碌。
《週刊文春》除報導前田敦子放棄參加《浪姐5》原因，也接露該節目與日本演藝圈嘉賓酬勞差距，指《浪姐》過往曾邀請南韓、台灣等知名女藝人，光一位藝人酬勞就達千萬日幣，而日本片酬通常在百萬上下，或更低，差距很大。
乘風2024｜天后級星二代拍浪姐5被批沒存在感 生圖曝光逆轉負評乘風2024｜泰國第一神顏Mai疑有份拍浪姐5 網民：連她都請到了？乘風2024｜郭碧婷嫁向佐息影4年疑亮相浪姐5 向太終於肯放人？乘風2024｜傳6大台星參戰浪姐5 林心如楊謹華由《華燈》鬥到戲外乘風2024｜楊謹華已抵達湖南 林心如否認參賽「媽媽桑」合體無望Angelababy隔三個月後終發聲 傳參加《乘風破浪2024》強勢復出
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】