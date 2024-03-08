乘風2024｜AKB48前田敦子獲邀參戰《浪姐5》日媒揭棄賽2大原因

大陸《浪姐5》（乘風2024）近日開拍，隨著選手們陸續抵達當地，有哪些藝人們參加也跟著曝光，而早前陸媒爆料日本AKB48出身的女星前田敦子本欲參加，但最終退出，日本《週刊文春》則曝光前田敦子放棄《浪姐5》真正原因。



據日媒《週刊文春》報導，前田敦子收到參加陸綜邀約，《浪姐5》也是其中之一，她本人受訪時就此事做出回應。報導中指前田敦子表示確實收到邀約，但參賽需要時間準備，而她日本仍有工作，一來行程對不上，二來覺得會無法以最佳狀態參加，故在與中國團隊討論後決定婉拒這次邀約。報導中還提到前田敦子透露以前就有學中文，考慮未來到在中國短期停留。

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前田敦子揮別前東家後自立門戶，最近新作《廚房的愛麗絲》（Alice in Wonderful Kitchen）中演出一名三寶媽，戲外則和前夫勝地涼生下一兒，工作兼育兒，生活忙碌。

《週刊文春》除報導前田敦子放棄參加《浪姐5》原因，也接露該節目與日本演藝圈嘉賓酬勞差距，指《浪姐》過往曾邀請南韓、台灣等知名女藝人，光一位藝人酬勞就達千萬日幣，而日本片酬通常在百萬上下，或更低，差距很大。

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