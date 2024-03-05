乘風2024｜郭碧婷嫁向佐息影4年疑亮相浪姐5　向太終於肯放人？

郭碧婷與香港影視大亨向華強長子向佐婚後育有一對子女，挺過婚變風波後，在社群放閃，郭碧婷也順勢息影4年，但最近卻被發現現身《乘風破浪的姐姐》第5季（《浪姐5》），讓人好奇向太是否願意放人，讓媳婦郭碧婷再度回歸自己喜愛的表演工作。



目前，《浪姐5》的名單尚未公佈，但在台灣藝人的部分，謝金燕和郭書瑤目前已經被拍到，最近有眾多網友、粉絲和媒體紛紛蹲守在酒店以及拍攝地，卻沒想到稍早居然拍到了郭碧婷，引發網友熱議。郭碧婷本人狀態依舊好，即便滿40，依舊美如天仙。

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「郭碧婷來浪姐了」也瞬間衝上熱搜，「向太放人了？」、「郭碧婷真要參加浪姐，也太驚喜了」、「就當出來透透氣減減肥了… 」、「好期待舞台上的南湘」。

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