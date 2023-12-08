台灣男星婁峻碩去世黑白照網絡瘋傳　拍檔黃偉晉掩面痛哭喊到眼腫

由陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩及小賴組成的狼人殺男團「五堅情」，深受大批粉絲喜愛，本週六更將在新北歡樂耶誕城「巨星演唱會」登場熱唱。不過6號黃偉晉在IG Story轉發婁峻碩黑白照，上頭寫著「婁峻碩去世新大學校園演唱會」，卻因圖片斷句有問題，讓黃偉晉誤以婁峻碩去世，他當場掩面痛哭，最後才發現看錯了。



黃偉晉在IG分享好友傳給他的婁峻碩黑白梗圖，上頭寫著「快訊／婁峻碩去世新大學演唱會」，但文字出現斷句，首先映入眼簾竟成了「婁峻碩去世」，他誤以為婁峻碩出事了，瞬間哭到雙眼紅腫。

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被烏龍梗圖嚇壞的黃偉晉，真情流露的模樣讓大批粉絲既心疼又好笑，不過他收起激動心情，昨（7）晚在IG分享五堅情新歌〈立刻要爆炸〉MV正式上架，更預告將在新北歡樂耶誕城首唱，讓粉絲激動表示「立刻要狂聽猛聽」、「先哭，耶誕城居然首唱」、「MV超可愛的」。

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