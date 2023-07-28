李玟去世｜87歲媽媽「夢見Coco」生日傷透心　哀嘆以後不再慶生

樂壇天后李玟（CoCo）2日逝世，享年48歲，消息一出震驚各界。而李玟的二姊李思林（Nancy）表示將於7月31日晚間舉行李玟公祭，這幾天忙著打點後事的她，被問到妹妹有無入夢？她則回應自己還沒有夢見妹妹：「但媽媽有。」



據《自由時報》報導，李玟媽媽生日是7月26日，這幾天完全沒有心情，李思林心疼說：「可憐的老人家，這兩天是她的生日，但她都沒心情，說以後也不過了。」

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而李思林同樣忙到焦頭爛額，她說：「我每天只睡3、4小時，根本就睡不好。」內心唯一想要做的事，就是把妹妹的後事辦得圓滿，她說：「不辛苦，為愛的人犧牲，尤其是自己的妹妹那麼善良，是非常值得的。」

李思林坦言，這幾天因為打理妹妹後事，幾乎無法好好休息，「我每天只睡3、4小時，根本就睡不好。」現在一心只想將妹妹的後事辦得圓滿，「為愛的人犧牲，不辛苦，尤其是自己的妹妹那麼善良，是非常值得的。」

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李思林24日在YouTube PO出一段影片，「大家好，二姊剛開通了YouTube頻道，我知道CoCo的粉絲遍佈全世界，這次有很多粉絲沒辦法參加追思會，所以31號四點鐘會在這裡有直播，希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個非常艱難的時期，讓我們一起陪CoCo走最後的一段路，謝謝大家。」

事實上，李思林日前在社群平台公告，李玟的喪禮及出殯儀式將於7月31日、8月1日在北角香港殯儀館舉行，31日下午6時至晚上10時在該館一樓大禮堂進行公眾拜祭，喪禮其餘時間以私人形式舉行。

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