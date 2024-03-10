周子瑜上衣下滑露出一位置　配黑絲曬逆天長腿女人味十足

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜先前曾傳出續約後遭冷凍，不僅沒有個人活動，個人資源也少得可憐，讓粉絲心疼不已。不過隨著這次團體回歸，子瑜不僅在回歸畫報中屢站C位，近日更出席首場精品活動，與隊長志效一同現身比美，讓粉絲又驚又喜。



子瑜在今年個人活動相較以往活躍不少，跟其他成員相比一直沒有奢侈品牌代言的她，在上個月底PO出手拿LOEWE包的美照，雖沒有過多資訊，不過也讓粉絲猜測應是好事近了。近日子瑜與隊長志效一同現身GUCCI首爾品牌活動，她穿著白色一字領襯衫搭配格紋短裙，下身則是黑色絲襪與平底鞋，絕佳比例一覽無遺，小露香肩與一雙逆天長腿更是女人味十足。

【圖輯】點圖放大看更多周子瑜靚相👇👇👇

+ 66

一旁的志效則穿著白色U領上衣搭配黑色超長大衣，下身同樣是短裙，不過志效選穿跟鞋、捨棄黑絲襪，一樣秀出一雙美腿。照片曝光後立刻引來粉絲熱議，希望她能早早接下品牌代言，並進軍時裝周，讓世界都能看見子瑜的美貌。

【圖輯】點圖放大看更多志效靚相👇👇👇

+ 21

延伸閱讀：

獨／律師認定財產這輩子花不完 何篤霖預習下半生5棟房全立好遺囑

蕭大陸被爆與小三復合「深夜從道具間出來」 侯怡君回應了！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】