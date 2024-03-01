台灣「立法院林襄」爆紅 美女立委黃捷也爭着打卡 IG私密照曝光
撰文：ETtoday
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台灣早前舉行立法院第11屆正副院長選舉，一名蓋章的正妹引起注意，還被媒體人黃揚明封為「立院林襄」，IG也被網友神出。
民進黨新科立委黃捷稍早PO出與「立院林襄」的自拍合照，照片曝光立刻掀起網友討論，「兩位都是漂亮的美女」、「兩個都是大美女」。
曝光後即成網民話題 點圖放大瀏覽「立院林襄」的照片：
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黃捷稍早在臉書PO出照片，「巧遇立院林襄」，只見黃捷手比著「YA！」，立院林襄穿黑色西裝外套，對著鏡頭擺出迷人的微笑。
貼文曝光，網友狂讚直呼「一樣都很美，當然委員有的不只是外表，內在也是相當充實的」、「這畫面好養眼」、「都是美女」、「個人還是比較喜歡委員，內外兼修，讚」。
點圖放大看黃捷照片：
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事實上，有網友在PTT表特板（Beauty）發正妹文，「今天的立法院蓋章妹」。媒體人黃揚明則貼出截圖，「議事人員意外爆紅，被譽為立院林襄」。
就有網友神出正妹的IG帳號，有趣的是，「立院林襄」還分享自己被報導，打趣笑呼：「這是我的高光時刻嗎？」也透露「可是有本來就認識我的人問我同事這是誰……心情很複雜」。
另外，「立院林襄」有兩個IG帳號，其中一個專門PO跳舞影片，另一個帳號則分享日常生活，當中可看到她的婚紗照，原來已名花有主。
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