網傳NONO陳宣裕暴瘦拜神照　被質疑為公關手段「塑造受害者形象」

NONO（陳宣裕）被台灣網紅馮語婷踢爆在屏東某寺廟拜神懺悔，且貌似暴瘦20公斤，團購達人486先生今質疑NONO所謂拜神懺悔的新聞根本就是公關操作，直言自己看到新聞非常火大，認為NONO還不如直接公開認錯道歉還比較乾脆。



486先生在影片怒罵「看到NONO的這則新聞讓我非常火大，我覺得這一則新聞應該是所謂的公關公司在背後操作出來的，他想要讓社會人士感覺到NONO他就是一個受害者，希望大家對他的印象可以改觀。」他表示自己從小在迪化街霞海城隍廟長大，身上抖下來的香灰比NONO去拜拜的香灰還多，對這樣的行為他相當嗤之以鼻。

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486先生認為，NONO與其搞這種公關手段，還不如好好跟受害者認錯道歉，「錢不是萬能，但是如果你能提出合理的賠償，我想這也是能夠展現你的誠意的一種表現。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】