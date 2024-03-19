Emma Stone憑《可憐的東西》封后！你不知道的荷李活女神10件事

2024年第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於3月11日上午登場，美國影星愛瑪史東（Emma Stone）憑藉著電影《可憐的東西》（Poor Things）中精湛演出，繼2017年《星聲夢裡人》（La La Land）之後生涯第二度登上奧斯卡影后寶座。今天儂編想從以下10件事，也許可以重新開始認識這位熱情開朗的百變女孩，是如何一步一步邁向奧斯卡獎座。



【圖輯】點圖放大了解「關於愛瑪史東你不知道的10件事」👇👇👇

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一、愛瑪史東原來是藝名

愛瑪史東本名是「Emily Jean Stone」，從小她就是「Spice Girls」的粉絲，尤其喜歡其中的「Baby Spice」愛瑪邦頓（Emma Bunton）；後來她進入荷李活發現「Emily Stone」這個名字，已經有人使用了，於是就把藝名直接改成「Emma Stone」，也算是致敬她的偶像「Baby Spice」。

她還透露出道一開始有想過幫自己取個藝名為叫「Riley」，但有一次在片場時，工作人員呼喊她的名字時，卻一直沒反應過來是在叫她。當下她就知道「Riley」這個名字不適合她。

二、因為恐慌症開始演戲

7歲那年，愛瑪史東得了恐慌症和焦慮症，經常容易發作，連醫生也拿她沒辦法，唯一能做的就是不停死掐她的手讓她清醒。這種情況也讓她不得不頻繁往返家裡、學校和醫院之間。為了治癒這種病症，家人們決定讓她多去參加社交活動並讓她參加了聲樂課程，參加了舞台的表演後，愛瑪史東的症狀逐漸好轉也因此喜歡上了演戲，並開始積極的去參加各種活動，也是那時開始她開始決定要成為一位演員。

三、聲線沙啞有特殊原因

她的嗓音會這麼低沉是因為愛瑪史東從小容易生病，剛出生就患有嬰兒腸絞痛所以經常哭鬧把聲音哭啞了，也導致從小聲帶長繭，再加上她曾罹患恐慌症、氣喘等症狀，不過也養成她獨立自主的性格，個性直爽、大方，許多好友都說愛瑪史東相處起來就像哥兒們一樣輕鬆自在，而她的獨特低沉嗓音也成為了她的特色。

四、高中輟學勇闖荷李活

因為對表演的熱愛，愛瑪史東雖然上了高中，卻只讀了一個學期就退學。為了呈現她有多麼想到荷李活當演員，於是給父母準備了一份名為長達30頁的「荷李活計劃」簡報，來說服他們讓女兒搬去加州追求演員夢，並告訴他們她要成為像卓別林一樣偉大的演員，最終父母也向她妥協了，於是退學前往洛杉磯開始向著演員的路進軍。

2004年她順利地簽下經紀公司，但這並不代表著是成功的開始，她去試鏡迪士尼的每一場秀，都被拒之門外，每天去試鏡都失敗，但即便受到如此挫敗她還是不願意放過每一次的機會，也是因為她努力不懈的個性，造就了她不凡的一生。

五、左手腕上的刺青由來

當她到洛杉磯逐夢時，媽媽被診斷出罹患乳癌，她曾為此事考慮不繼續嘗試演藝道路。直到母親和她說，若她不繼續做演員，自己也不配合治療，於是她選擇不放棄夢想努力的活著，終於在2008年母親的乳癌被治癒，愛瑪史東為了慶祝，將她和媽媽最愛的披頭四〈Blackbird〉意象刺在身上。也就是她在左手腕處的那雙鳥腳。

六、從不使用社交軟體？

2011 年愛瑪史東在一次訪問中提到自己在Facebook剛推出時就加入帳號，也曾一度沉迷遊戲「開心農場」，「但有一天我突然驚覺，這畢竟是一個假農場啊，為了完全戒掉手遊成癮，甚至刪掉自己的帳號」，直到如今她也沒有經營任何社群帳號。

她也在之後的某次專訪中說道：「我發現大家都花大量的生命投入Instagram或其他社群平台，思考什麼照片讓他們的一天『看起來』最棒。」，她覺得這很像是和朋友們比排場的感覺，所以她決定不把自己的生活放在社交媒體上。

七、紅色是她的幸運色

愛瑪史東在影視圈一直以來都以一頭漂亮的紅棕色頭髮聞名，但其實愛瑪史東天生是金髮女孩，把頭髮染成紅色全因為某個經紀人的一句話，對方告訴她，她的金髮有礙於試鏡，連荷李活許多製片、選角導演都認為，這讓愛瑪史東毅然決然把頭髮染成紅色，結果一個星期之後，她居然就獲得了在荷李活第一個不再是跑龍套的角色：2007年青春喜劇《男孩我最壞》（Superbad）的茱兒。在片中演活了高中生形象，收獲了不少粉絲，正是從這時候她開始受到電影圈的關注，陸續拿下許多重要角色戲約，也成為她邁向奧斯卡的第一步。

八、《緋聞教主》是精彩人生的開始！

或許是因為在《男孩我最壞》裡的茱兒形象太突出的關係，導致接下來的好幾年，愛瑪史東接到的幾乎都是校園青春劇，比如《搖滾青春夢》（The Rocker）、《喪屍樂園》（Zombieland）等等，大多都是飾演傻白甜的女孩，直到2010年的《緋聞教主》（Easy A），她才首次獨挑大樑擔當女主角的作品。

九、《星聲夢裡人》其實就是自己的故事

憑藉《星聲夢裡人》奪得奧斯卡金像獎、金球獎等各大獎項的愛瑪史東，而她的人生與劇中的女主角米亞有著相同的經歷，多次的試鏡、失敗，到與知音相遇，聲名大造後卻無法和知己走到最後，愛瑪史東借鑑了自己的親身故事，讓這個角色彷彿為她而生，也成功讓螢幕前的觀眾深刻的印象。

十、《可憐的東西》貝拉是她從影後最喜歡的角色

愛瑪史東承認貝拉一角是她從影後，私心最喜愛的角色！劇中貝拉憑藉著自己的想法決定她未來的樣子，不受男權的掌控，擺脫外在環境的干預與枷鎖。貝拉不斷挑戰世俗眼光的態度便是整部電影最珍貴之處，在令大眾難堪的舉止面前，她那跳脫框架的勇氣使她顯得更美艷動人。更透露自從飾演了貝拉，發現自己受角色的影響後待人處事都比以前更直率且更勇敢了。

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