日女星安達祐實153cm成小個子日系穿搭範本　4個IG時尚私服秘訣

平時喜歡關注日本流行動態與追日劇的大家，相信對女星安達祐實都不陌生，曾出演《無家可歸的小孩》、《千面女郎》、《花宵道中》等代表作，有著一張可愛童顏和甜美五官令人稱羨，身高嬌小153公分的她，一直以來都是小個子女生的時尚icon。



安達祐實日常IG貼文與限動，擅長利用穿搭並結合配色混搭元素，帶點休閒率性卻充滿日系層次的風格，不僅身材比例看起來高挑，同時讓時髦品味更加倍，而安達祐實也自創了個人服飾品牌Torico，日前露出的服飾照片，一頭捲髮加上標誌性中分造型，同樣引起粉絲關注，想知道安達祐實有哪些顯高的穿衣秘訣嗎？一起從以下盤點私服，打造搶眼注目的迷人印象。

安達祐實身高153cm，獨家時尚顯高穿搭4要訣，揭秘日劇女星私服穿搭技巧（點擊放大瀏覽）▼▼▼

安達祐實4大私藏時尚穿搭技巧（IG@_yumi_adachi；01製圖）

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1. 層次疊搭

最輕鬆表達日系穿搭的方式，絕對是「多層次疊搭」，擅長透過不同單品加乘混搭的安達祐實，將此概念發揮的淋漓盡致，選擇一件連帽上衣，外加細肩帶洋裝，罩衫綁帶式剪裁，露出較多身體的面積，才不會使身型被壓縮，下身以拼接設計牛仔長褲，讓細節點亮滿滿焦點。

2. 寬鬆+同色

以往經常覺得身材嬌小，便需要運用上短下長的搭配，但其實不妨嘗試運用分割比例的穿衣技巧，例如寬鬆大學TEE+同色系長裙，以上寬下寬混搭，也可讓視覺擁有理想修飾，還能呈現一股可愛又日系的輕甜氛圍。

3. 配飾增加亮點

選擇圓領襯衫加卡其色吊帶褲，清新好感的裝扮，讓人感受滿滿的春夏氛圍，內搭亮藍色透膚長袖，使原本看似基本的搭配瞬間製造亮點，而高腰設計褲款，能拉長腿部纖細感，再結合安達祐實最愛的「寬」混合，打破小個子女生一往的穿衣既定印象，揹上同色側背包，立即呈現聚焦的注目度。

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4. 大膽配色

翻開安達祐實的IG可以發現，她很喜歡融入大膽鮮豔配色，或者有著搶眼的印花元素，像是紫色夾克、圖騰上衣都是出鏡率很高的款式，著重在上身或下身的重點單品，一展專屬時髦個性的好品味，喜歡安達祐實的穿搭不妨拿她當參考範本。

小個子女生也能穿出高挑時髦度

以上推薦4套安達祐實日常私服，小個子女生們也蠢蠢欲動想嘗試此穿搭嗎？透過與以往不同的小個子造型參考，為外出時刻展現層次滿分的日系態度。

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