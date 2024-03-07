歐聯｜曼城主場輕勝連續7年闖8強　艾華利斯9分鐘一傳一射創歷史

力爭衛冕歐聯的曼城，16強次回合返回主場對「黑馬」哥本哈根，開賽9分鐘已隨即連轟兩球，加上艾寧夏蘭特的入球，結果贏3：1﹑兩回合合計6：2淘汰哥本哈根躋身8強。

主帥哥迪奧拿回想執教曼城初時，球會方面不相信能夠成為歐洲冠軍，如今已經是連續7季打入歐聯8強。



曼城挾3：1的優勢返回主場鬥哥本哈根，次回合開賽不足10分鐘，「藍月亮」彷彿已踏進8強。艾簡治接應艾華利斯的角球，第一時間抽射破網，5分鐘打開紀錄，其後同樣來自角球，洛迪卡斯簡迪遠柱頭槌中楣，輾轉下落在艾華利斯腳下，這名阿根廷國腳禁區邊勁射，哥本哈根門將「牛油手」皮球入網，擴大至兩球領先。艾華利斯成為歐聯淘汰賽史上，首人在開賽10分鐘內貢獻一傳一射。

艾華利斯開賽9分鐘貢獻一傳一射，助曼城領先並打破歐聯紀錄。（路透社）

哥本哈根其後憑一次精彩配合追成較接近的紀錄，艾約奴斯（Mohamed Elyounoussi）接應隊友後踭傳送，29分鐘射成1：2。曼城尖刀艾寧夏蘭特在上半場補時階段接應洛迪長傳，禁區內面對3名對方守衛，一扣一射建功。夏蘭特由當年效力奧格斯堡時，在歐聯特別醒神，這個入球是在歐聯第41個入球，追平阿古路的紀錄，卻比這名曼城名宿少42場，只是用了37場。

曼城與哥本哈根下半場未有改寫紀錄，曼城次回合以3：1輕取對手，「藍月亮」兩回合計贏6：2晉級8強。有趣的是，曼城今季8場歐聯全勝，所有場數皆轟入3球。

艾寧夏蘭特在歐聯用37場攻入41球。（路透社）

哥迪奧拿2016年接掌曼城後，至今已成為歐聯最後階段的常客，回想初執教時，原來連曼城方面都不太相信可以稱霸歐洲。「當我來到時，他們（曼城管理層）不相信，不相信可以贏得歐聯。」曼城經歷多次失望後，終在上年初嘗歐聯冠軍滋味，如今更連續7年打入歐聯8強，哥帥歸功管理層的耐性，並接受每次失利都是過程。

哥迪奧拿回想當年初執教曼城時，管理層不相信球隊會成為歐洲冠軍。（Getty Images）

紐尼斯中指恐怖變形

曼城贏得輕鬆，下半場卻出現驚人一幕，中場馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）防守時倒地，以左手支撐時不慎觸傷中指，更加恐怖地變形，狀甚痛楚，軍醫立即入場為他治理，並以繃帶包紮，這名葡萄牙國腳其後退下火線。