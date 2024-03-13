歐聯｜巴塞隆拿殘陣挫拿玻里晉八強　副主席及球員盼沙維留任

歐聯十六強次回合，巴塞隆拿以3：1擊敗拿玻里，總比數4：2淘汰該名意甲冠軍晉級，為2019/20後首次闖入歐聯八強。

教練沙維賽後表示，巴塞已證明他們不是歐聯的「笑話」，賽後不少球員都出言挽留這位球隊名宿，球會副主席亦表明等待他改變主意。



沙維率領殘陣出戰的巴塞隆拿淘汰拿玻里，事隔4年再入歐聯八強。（Getty Images）

巴塞隆拿最近傷兵連連，法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）、柏迪（Pedri）及加維（Gavi）等多名主力缺陣。殘陣之下，沙維仍率隊以3：1戰勝上季意甲冠軍，是自2021年美斯離隊以來，首次闖入歐聯八強。

「後美斯時代」的巴塞在歐聯戰績曾低迷，近兩季連分組賽都無法出線，沙維表示球隊承受很多不公平的壓力：「我們被說是歐聯的笑話，現在球隊證明了我們在歐洲有力競爭。事隔4年，我們再次成為歐聯前8名。」

沙維認為球隊承受很多不公平壓力。（Getty Images）

這位西班牙及巴塞名宿雖然上季帶領球隊提前在西甲封王，但今季聯賽戰績不如理想，不斷傳出他失去更衣室及管理層支持，1月時沙維宣布會在季尾離隊。

隊長達史特根（Marc-André ter Stegen）說沙維公布離隊時，他們心情都不好受，「因為我們也有責任。我認為他是名偉大的教練，他帶領球隊在數年後再次取得佳績。對我來說，沙維離開是件不幸且難以接受的事情。」

達史特根表示沙維離隊讓他感到難以接受，兩人賽後相擁致意。（Getty Images）

沙維賽後表示這場勝仗不會讓他改變離隊決定，今場有入球的小將費文盧比斯（Fermin Lopez），賽後表示希望該名教頭能夠留下：「我們都會支持他，直至他想留隊為止。」

巴塞副主席尤斯達（Rafa Yuste）的回答似乎亦增加沙維留隊可能性：「我尊重沙維及他的決定。球隊已經（以表現）回應，他知道我的想法，我們再看看它（留隊）會否發生。我真的很喜歡沙維。」

雖然未知季尾會否回心轉意，不過沙維仍為巴塞隆拿留下寶貴財產。今仗他大膽派出只有17歲的中堅古巴斯（Pau Cubarsí）擔任正選，這名小將首次在歐聯上陣，面對拿玻里強大鋒線未有怯場，更獲選今場最佳球員。

「他十分冷靜、也很理性，球商很高。」沙維賽後對他讚不絕口。「古巴斯的冒起，對巴塞及西班牙足球來說都是一件好事——這些年來我們一直都在尋找頂級後衛。」