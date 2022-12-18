世界盃｜跟美斯相反的男人　與柏天尼施丹一樣偉大的基沙文

當法國再次打入世界盃決賽時，他們的一代球王施丹會否記得15年前的一幕：在一場比賽後，有個靦覥的少年向他索取球衣，但他那時已跟人交換了，為了不讓那個少年失望，他除下了短褲相送。

如今，那個少年已是法國的核心，甚至以比昔日偶像更全面的表現，準備衛冕世界盃，那是60年來只有巴西人做過的壯舉。

說的，當然是基沙文（Antoine Griezmann）。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



1998法國冠軍隊成員李沙拉素說，基沙文就像施丹；另一冠軍隊成員杜加里更讚譽，基沙文是柏天尼及施丹的混合體；養傷中的普巴則稱呼他為「基沙文簡迪」，比喻他在場上無所不在，就像「海洋覆蓋了地球七成面積而簡迪覆蓋了餘下部分」那樣。四強過後，外界對基沙文的讚賞鋪天蓋地，令向來低調的他，風頭竟然比射入了5球的隊友麥巴比還要強勁。

令向來低調的基沙文，風頭竟然比射入了5球的隊友麥巴比還要強勁。（Getty Images）

有趣的是，想當年基沙文還是青年軍時，四出「搵班落」卻不得要領，主因是他個子太小（現時官方身高是1.76米，但看來起好像沒那麼高），也很瘦弱，似乎不是做職業足球員的料子（就像莫迪歷的遭遇）。基沙文後來獲西班牙的皇家蘇斯達駐法國球探相中，13歲便隻身遠赴巴斯克地區受訓；他決賽的對手美斯，也是在13歲離鄉別井，到了巴塞隆拿的拉馬西亞青訓學院。

基沙文在皇家蘇斯達展開職業球員生涯。（Getty Images）

皇蘇時任教練Martin Lasarte看過基沙文的表現後，破格將他提升到一隊訓練，「他讓我想起蘇亞雷斯，兩人都很聰明，且意志堅定」，Lasarte在2005/06球季執教烏拉圭國民隊時，曾提拔過「哨牙蘇」。事實上，基沙文跟烏拉圭有很深的淵源，除了獲Lasarte眷顧，他也曾於當時效力皇蘇的烏拉圭前鋒Carlos Bueno身上偷師。Bueno身高只得1.78米，卻十分擅頂，主要是有靈活的走位及出色的預判能力，往往早著先機；因此，基沙文身材不高大，但常以頭槌入球，而且在防守死球也不時頂贏對手解圍。

基汪文在今屆世界盃的場均跑動距離超過10公里。（Getty Images）

在法國對摩洛哥那一仗，英國BBC電視台賽後則用法國第一個入球，來闡述了基沙文的聰明。雖然首球是由左閘迪奧靴南迪斯所入，但其實是由基沙文策動這次攻勢的，他在右路傳中前，憑藉幾次巧妙的走位來創造了進攻空間，他先是加速突入禁區，隊友未傳送，他便慢慢從對方守將的「盲眼位」回到越位線之後，然後再加速走向右翼，終於找到突破的缺口。

基沙文沒有飛快的速度，沒有健碩的身軀，但似乎有用不完的氣力，這還要多得馬德里體育會主帥施蒙尼。基沙文在皇蘇成名後，獲得馬體會羅致，他接受施蒙尼第一課操練後，跟眾多「新仔」一樣——累得想吐。施蒙尼強調體能化踢法，因此就算司職前鋒的基沙文也要全場奔跑，全力向對手施壓。基沙文一度轉投巴塞隆拿，今季重返馬體會，基於合約問題，馬體會為免多付支出，所以壓縮了他的上陣時間，反而令他可養精蓄銳，在世界盃瞻前顧後；他場均跑動距離超過10公里，對波蘭一仗便跑了11.3公里。

基沙文在法國隊一人分擔幾個角色。（Getty Images）

今屆的基沙文，跟美斯好像完全相反那樣。阿根廷是全隊圍住美斯來踢，法國卻是基沙文一人分飾幾角撐起全隊。

阿根廷球王雖然技術已達登峰造極，但畢竟已35歲，所以沒球在腳時往往漫步球場回氣，靜待反擊的時機，用荷蘭中堅雲迪克的說法是「他常在某個角度休哉悠哉」，只是沒有哪個後衛敢將視線離開他一秒。由於上屆中場拍檔簡迪及普巴養傷，基沙文於是自己踢足10、8及6號位，進攻上，交出今屆最多的3次助攻，以28球超越了亨利與施丹成為法國歷來助攻王；防守上，你會見他在自己禁區內攔截或解圍，法國右閘祖利斯古迪便說：「他可以憑一己之力，堵塞球隊的所有漏洞。」

基沙文為球隊堵塞不少漏洞。（Getty Images）

美斯的能力其實不只是盤扭，重點是「反預判」，他會用細微的假動作去干擾防守者的判斷，後衛那怕只遲疑半秒便鑄成大錯；對克羅地亞面對加華度爾的緊纏，依然能壓入底線助攻給艾華利斯一球，便是最好的示範。基沙文最強的則是「預判」，預判皮球的落點所以個子不高也頂贏頭槌、預判敵我兩軍的走位所以可以傳出致命的助攻、預判己隊防線的缺口所以能及早補位。如果用old school一點的說法，那叫閱讀球賽能力出眾。

早在2016歐國盃，基沙文早已扮演柏天尼當年「9號半」的角色，以6球成為神射手（柏天尼在1984歐國盃以9球成為神射手）；2018世界盃，他則當了施丹，演活能組織能入球的「10號仔」；今屆賽事姑勿論結果如何，以其全能的表現，足以讓自己的名字跟前輩一樣那麼偉大了。