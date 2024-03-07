歐聯｜皇馬驚險晉級　雲尼斯奧斯走甩紅牌　萊比錫眾將嘲執法不公

皇家馬德里翼鋒雲尼斯奧斯下半場初段與RB萊比錫隊長柯賓（Willi Orban）爭執，更被影到這名巴西球星出手「叉頸」，球證網開一面，向他出示黃牌。兩名事主巧合地同樣是入球功臣，兩軍最終打成1：1平手，皇馬兩回合以2：1驚險過關。若然雲尼斯奧斯當時領紅的話，今仗結果又會否改變？



皇家馬德里挾一球領先返回班拿貝主場，上演與RB萊比錫的歐聯16強次回合，兩軍上半場未有交收。直至換邊初段，雲尼斯奧斯從後撞跌萊比錫隊長韋利柯賓，這名皇馬翼鋒隨後怒氣沖沖地望向柯賓，二人發生口角，雲尼斯奧斯出手推跌對方，球證把這個「叉頸」動作看在眼內，以現今的執法尺度，球證大可以把雲尼斯奧斯驅逐離場，但球證卻網開一面，只是出示黃牌。

RB萊比錫社交網站立即發文，嘲諷球證的判決，「雲尼斯奧斯不情願地捉住韋利（柯賓）的頸部，球證只出示黃牌，有趣有趣。」

（X截圖）

皇家馬德里其後一次反擊，「走甩」紅牌的雲尼斯奧斯接應比寧咸傳送，禁區內快腳抽射破網，65分鐘打開紀錄。「叉頸」事件的另一主角柯賓接應隊友傳中，高難度頭槌建功，3分鐘後為萊比錫追成1：1平手，燃起出線的希望，丹尼爾奧莫完場前一記笠射中楣彈出，結果皇馬力保和局，總比數2：1險勝萊比錫晉級。

雲尼斯奧斯走甩紅牌後建功，為皇馬打開紀錄。（路透社）

一旦雲尼斯奧斯在「叉頸」事件中被逐，今場的戰局或許有變。柯賓向《DAZN》表示，他認為雲尼斯奧斯的動作必定可以出示紅牌，更指球證沒有勇氣把對方驅逐離場。萊比錫的守將軒歷治斯（Benjamin Henrichs）坦言，若然犯規的是萊比錫球員，結局肯定不一樣，「如果情況交換，是我們的球員『叉頸』的話，該名球員百分百被逐。」

萊比錫隊長柯賓高難度頭槌建功，但未能助球隊晉級。（Getty Images）

安察洛堤：踢得好差

即使皇馬打入8強，但主帥安察洛堤依然不滿意麾下的表現，「我們踢得很差，球員們不夠上心，強度亦不夠，球隊有優勢卻未出盡全力。對手實力很強，我們在今仗嘗到苦頭，幸好的是我們還可晉級。」