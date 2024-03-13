阿仙奴官方認證「未來人」　10年前預言奧迪加特領軍入歐聯8強

阿仙奴的官方X（前稱Twitter）帳戶發現到一位「未來人」！

當阿仙奴在歐聯16強淘汰波圖後，其官方X帳戶轉推了一則發自2014年的帖文，那段帖文稱只要阿仙奴簽入馬田奧迪加特，就可以打入2024年的歐聯八強！不少網民湧入去留言，請教「未來人」之後會發生什麼事。



奧迪加特現在是阿仙奴隊長。（路透社）

這位「未來人」帳戶是外國足球網站101 Great Goals，他們在2014年12月17日發帖文表示，如果阿仙奴簽入馬田奧迪加特，就能夠在2024年打入歐聯八強。當年那天是奧迪加特的16歲生日，尚未正式加盟皇家馬德里，而那一季阿仙奴仍由雲格領軍，接連在歐聯16強出局。那時候，奧迪加特及阿仙奴「大纜都扯唔埋」。

當年一句戲言，卻逐步變成「神預言」，首先奧迪加特在3年前加盟阿仙奴，之後到今年阿仙奴時隔14年再闖歐聯八強。更難得的是，現年25歲的奧迪加特成為了阿仙奴隊長，並在16強次回合對波圖獻上一記精彩的助攻，並在互射十二碼階段射入一球。在阿仙奴重返歐聯八強的路上，這位挪威中場起到關鍵作用。

10年前網上的一句，完全應驗了！

阿仙奴官方X帳戶賽後轉推了這則10年由101 Great Goals發出的帖文，並附上一個水晶球的表情符號。大量網民湧到這則「神預言」帖文下，向「未來人」請教。留言包括「他們是不是過不到八強這一關」、「下一步會怎樣」、「C朗拿度幾時會贏世界盃」、「四強及決賽會是怎樣」、「下任美國總統是誰」、「阿仙奴可不可以入決賽」。

阿仙奴上次入歐聯八強是09/10球季，那支由雲格帶領、法比加斯、尹佩斯為主力的兵工廠在16強擊敗波圖，但在八強不敵巔峰巴塞隆拿止步。那時候，現任阿仙奴領隊阿迪達尚未以球員身分加盟，仍在愛華頓踢波。

之後，阿仙奴成為「歐聯十六郎」，幾乎次次在淘汰賽即面對「宇宙隊」，由2011到2017年先後被巴塞、AC米蘭、拜仁、拜仁、摩納哥、巴塞及拜仁踢出局。在雲格離任後，阿仙奴一度陷入混亂，失去歐聯資格以至歐洲賽資格，如今他們再次回到歐聯八強，巧合的是，他們在16強淘汰的也是波圖。