場地單車國家盃｜亞錦賽銅牌拯救翁浚皓　激戰世界強手仍放手一搏

由公路轉戰鑊場，翁浚皓在杭州亞運坦認一度心生畏懼，而秒錶上的時間成為他的動力，希望時間愈來愈快。

「轉項」5個月後，翁浚皓遇上另一個難關，更坦言一度想過放棄，上月的亞洲錦標賽卻成為生涯的重要一役。



10.362秒，是翁浚皓在「UCI國家盃場地單車賽」的男子爭先賽資格賽時間，結果以第44位無緣晉級，完成今屆國家盃一連3日的賽事。但為了這個「第44位」，他可是花盡血汗。

場地單車並非翁浚皓的本業、在「鑊場」踩短途項目更非他本身擅長——2018年，他考畢公開試後加入港隊青年軍，甫入隊時主力出戰公路賽，直至兩年多後的2021年，他突然收到時任總教練沈金康的通知，將他調進場地單車的短距離組，全因沈教練看中翁的潛力，深信他可在短距離獲佳績。

翁浚皓被上任總教練沈金康看中轉戰短距離的潛力。（廖雁雄攝）

由講求耐力的公路轉戰鬥爆發力的鑊場，是截然不同的項目，翁浚皓起初非常不適應，未熟悉場地的比賽方式而心生畏懼，多次在訓練時犯錯而被教練痛罵。

然而，翁浚皓逐漸適應場地賽後，他漸漸展現沈教練所講的「潛力」：初入短組時，他1公里計時賽的時間是1分3秒多，一年後，他去年6月在馬來西亞的比賽造出1分1秒半，短短一年間已將時間推前近2秒。

翁浚皓在國家盃最後一日出戰爭先賽。（廖雁雄攝）

秒錶上的時間每快0.01秒，都成為翁浚皓在場地賽的動力，但他卻遇上樽頸位——訓練上停滯不前、四出征戰成績不佳，令他陷入迷惘，上月的場地單車亞洲錦標賽，他一度將它當成是最後一戰，打算踩完就退役。

未料該次亞錦賽卻成為翁單車生涯的救命索：他奪得男子競輪賽銅牌，成為港隊場地單車史上首面男子短途項目亞錦賽獎牌，把他救出低潮：「這面亞錦銅牌救了我，原來我真的有進步，信心增強了。」

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上月的亞錦賽是翁浚皓生涯的轉捩點。（廖雁雄攝）

翁浚皓周六也在今站國家盃的競輪賽打入半準決賽，創下生涯國家盃最佳成績，如今完成今站所有賽事，他回想之下，坦言那面亞錦獎牌的確關鍵：「（亞錦）競輪賽後令我在今次賽事更有信心，賽事中的戰術運用更加大膽，不再一直留守車群後方，主動衝前尋找機會，所以對自己今次的表現感滿意。」

今年國家盃雲集了世界各地的強手，一同在單車館同場較量，翁浚皓坦言有壓力，同時希望從他們身上偷師，「今次主場出戰，既有壓力又有動力。經過亞錦賽一役後，我知道不可以想太多，今次就放手一博吧，難得與一眾世界級好手在香港交手、對抗，希望從他們身上學習，所以懷着激動的心情作賽。」

正如港隊法籍教練達海飛所言，總不能為了晉級而自滿，但對翁浚皓而言，亞錦賽銅牌、國家盃打入半準決賽，這些小突破都令他更加相信自己。

另一名港隊代表杜棹熙在男子爭先賽資格賽以10.155秒衝線，排第38名同樣無緣晉級。這名港將直言今次賽事狀態不錯，今日在單車館創下在香港的最佳時間，但卻因為外在因素而未能完全發揮。

杜棹熙（左）與翁浚皓完成今屆國家盃賽事。（趙子晉攝）

李思穎女子全能賽晉級

出戰女子全能賽的李思穎，今早率先在資格賽第二組登場，同組有世界冠軍、日本車手梶原悠未及中國車手劉佳麗。李思穎在第3次衝刺圈發力，首名過起終點線獲5分，同時取得今晚全能賽決賽的資格。

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李思穎順利獲得今晚女子全能賽的資格。（趙子晉攝）

港隊男子麥迪遜賽列第10 港隊競輪女將無緣晉級

港隊由曹棨光、朱浚瑋出戰男子麥迪遜賽，港隊在資格賽第二組亮相，最後一次衝刺圈搶得2分，惜仍然第10位完成賽事，未能晉身晚上的決賽。

港隊派出與女子爭先賽的相同陣容，由吳思穎及楊礎搖出戰，第4組出戰的楊最後兩圈進佔有利位置，最終衝線僅僅不敵荷蘭車手，無緣直接晉級，兩名港將一同跌入復活賽。吳思穎在復活賽一直未能突圍，第3組以第4名衝線，隨後登場的楊礎搖同樣未能成功「復活」。