世界盃外圍賽︱港足決選對烏茲別克　新入籍兵無緣　一中超兵落選

世界盃亞洲區外圍賽次圈，港足將在下周四（21日）主場迎戰烏茲別克，再於本月26日作客同一對手，主教練安達臣決選24名球員。



港足上月底初選30名球員，今次剔除6人，包括受傷的保羅及杜度，後者縱然在2月中領取特區護照，但這次無緣首度代表香港。

陳晉一傷癒後已為傑志上陣，但仍落選今次名單。（資焊圖片）

周日（17日）為傑志於港超聯正選上陣對深水埗的陳晉一、上周六（16日）戴起理文隊長臂章披甲的顏樂楓，與南區快翼艾華均落選。

而現效力中超球會的5名港將當中，僅得浙江隊後衛梁諾恆名落孫山，孫銘謙、周緣德、茹子楠及安永佳都有份；早前曾為港隊參戰省港盃的東方中堅鐘樂安，則是首度正式入圍大港腳決選。

港隊目前在世界盃外圍賽次圈分組賽，以1和1負排榜尾。（資料圖片）

港隊周一（18日）展開這輪國際賽期的訓練，備戰3月21日在旺角大球場對烏茲別克，足總早前已公布，這場比賽門票已售罄；港足之後會再於3月26日作客烏茲別克首都塔什干。

港隊目前在世界盃外圍賽E組兩戰取得1和1負排榜尾，分組賽尚餘4場，每組首兩名直接出線世界盃外圍賽第三圈。

港足3月世界盃外圍賽決選名單：



門將：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）、伍瑋謙（冠忠南區）



後衛：李毅凱、徐宏傑（理文）、孫銘謙（滄州雄獅）、鐘樂安、黃梓浩（東方）、周緣德（河南隊）、艾里奧、羅梓駿（傑志）、茹子楠（梅州客家）



中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、張憙延、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）



前鋒：米高（恩高斯達特）、安永佳（深圳新鵬城）、祖連奴、潘沛軒（傑志）、艾華頓（理文）、史提芬彭利拿（冠忠南區）



港足3月世界盃外圍賽賽程：



香港 Vs 烏茲別克

日期：3月21日

地點：旺角大球場

時間：08：00pm



烏茲別克 Vs 香港

日期：3月26日

地點：烏茲別克塔什干國家體育場

香港時間：10：30pm

