港足「陳肇」組合談安達臣　陳肇鈞讚另一個層次　陳肇麒：有膽識

港足「陳肇」組合——現役球員陳肇鈞與前球員陳肇麒，周四（22日）一起在香港出席內地乳酪品牌的活動，與陳豪、樂基兒、麥玲玲、丁子朗等藝人同場。



陳肇鈞（左一）及陳肇麒（右一）與陳豪、樂基兒、麥玲玲、丁子朗等藝人同場出席活動。（公關提供）

現效力大埔的陳肇鈞，今年初先隨港足出戰亞洲盃決賽周，返港後再先後參與了省港盃，以及「香港隊」對國際邁亞密的表演賽；而已退役的陳肇麒則有份在龍年賀歲盃鬥「世界明星隊」，跟大衛韋拿交手成為一時佳話。

陳肇鈞與陳肇麒曾是南華隊友。（公關提供）

兩人異口同聲表示，本地球圈氣氛近來的確看似不錯，陳肇麒稱：「希望香港人留意返足球，從此延伸去看香港隊或港超比賽。」陳肇鈞則指：「不想（本地球市）氣氛在亞洲盃後下降，暫時（氣氛）仍向好，希望繼續踢好波給大家看。」

陳肇鈞又提到，港隊在下月中便會再度出戰世界盃亞洲區外圍賽，雖然球隊在亞洲盃無法取得任何分數，但可見主教練安達臣建立了一支心態十足的球隊，期望往後加入港足的新球員，都可以融入並維持這種精神，踢出同一個標準。

港足主教練安達臣。（資料圖片／袁志浩攝）

港足主帥去留未明 陳肇鈞：他是另一個層次

安達臣與香港足總的合約於2025年中到期，他在亞洲盃決賽周前接受《01體育》時提到，自己縱收到不少球隊招手，都一一拒絕，但在完成賽事後，會對各種聘約持開放態度。

這令本地球迷關注這位教練的去向，陳肇鈞認為，若安達臣留下來，固然是好事，但如果對方離開，亦會大方送上祝福。

「說到信念跟勇氣的話，他是另一個層次的教練，我之前跟隨過的教練，都沒有他這種態度，會擔心接任人能否為做到同樣的事。因為香港足球要培養的不止是技術，也包括心態。」

港足在安達臣帶領下剛出戰了亞洲盃決賽周。（資料圖片／袁志浩攝）

至於仍有留意本地足球的陳肇麒就稱，從他個人角度而言，看得出港足在安達臣麾下有改變，「港隊不止得防守，他有膽去做自己要做的事，也能牽動球員為他去搏命，很正面。」

陳肇麒直言希望安達臣留任，但相信無論結果如何，足總都應該有更長遠的計劃，「（發展足球）不是兩三年就改變得到，長遠發展是香港足球一直缺乏的事，希望未來他能把踢法與膽識帶到港足梯隊。」