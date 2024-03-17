場地單車國家盃｜李思穎全能賽發揮欠佳留憾　法籍教練：她很迷失

「小女車神」李思穎（Ceci）賽前為今次「UCI國家盃場地單車賽」立下目標，希望在主場突破全能賽個人最佳的第7名，可惜目標未能如願，在香港站國家盃只能取得第12名。國家盃強手林立，李思穎坦言因此增添隱憂，影響發揮。



李思穎出戰女子全能賽。（趙子晉攝）

今早資格賽順利晉級女子全能賽的李思穎，首項捕捉賽以第15位衝線，其後在配速賽取得第7。李思穎在淘汰賽早段留守主車群中段，其後曾經被擋在大內檔，這名「小女車神」隨即找空位，在大外檔加速衝上前列，李思穎再陷出局邊緣，在近8成入座率的單車館看台傳出「加油」、「爆佢」等打氣語句。

李思穎直路壓線超越中國車手劉佳麗，保住位置後全場歡呼，當賽事餘下10人時，李思穎被淘汰，全場車迷同樣向「小女車神」報以掌聲致意。戰畢3項後，李思穎以總分62分、暫列第10位。李思穎在最後一項20公里記分賽，第二次及最後一次衝刺圈同樣拿下第4，合共拿下4分，合計以66分跌至第12位，未能達到賽前衝擊個人最佳的目標。

李思穎最終以第12名完成女子全能賽。（廖雁雄攝）

縱然李思穎今日曾經後上博得全場掌聲，但她賽後收起笑容，只是強顏歡笑，直言今日發揮未如理想，「很失望，今日發揮很差，腦袋不在狀態，全日都好不清醒，『唔知自己做緊乜』，很多場在戰術處理上都做得不好。在捕捉賽只拿第15已經十分影響心情，全日4項賽事只得配速賽相對發揮較好。」

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李思穎多次強調今日發揮不佳。（廖雁雄攝）

腦袋突然「Hang機」，李思穎早前鬥亞錦賽時亦遇到相同問題，Ceci直言與奧運資格無關，反而是因為對手而綁手綁腳，「今站賽事有很多世界級好手，感覺上自己與她們有距離，很多時候十分猶豫、不敢落決定，不太敢向前衝。今日很多時候從後趕上，浪費了不少氣力，希望下站不要再犯相同的錯誤。」

李思穎遇上與亞錦賽相同的問題。（趙子晉攝）

李思穎今日曾經後上博得全場掌聲，但她今仗在衝刺圈前時墜後、捕捉賽最後10圈才回想當時的戰術，港隊法籍教練達海飛指李今仗表現迷失，「我以為Ceci（李思穎）睡着了，很迷失，戰術運用上不夠好，她好像一直在等待。這是Point Race（記分賽），需要不斷搶分才有機會獲勝，就像記分賽最後一圈，她突然衝了出來，若然她留守更佳位置，她可以全取10分，並保住第10位。」

即使李思穎發揮未如理想，達海飛沒有她的質疑能力，「Ceci曾經在亞洲水平賽事有極佳的發揮，當然與國家盃的情況稍為不同，但當時她每個決定都非常果斷、清晰，就像書本式的示範一樣，證明她具備所有出色車手的能力，只是如何發揮出來。」

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