三鐵世界盃｜五港將周末中環海濱迎戰強手　下月亞錦賽成衝奧關鍵

三項鐵人世界盃首度落戶香港，周日（24日）在中環灣仔海濱長廊上演，一眾參賽運動員今日（22日）出席賽前記者會，難得在主場與世界列強交手，兩名港將伍泰龍及彭詩雅坦言今仗難度甚高，希望在今仗留守主集團。



一眾出戰三鐵世界盃的運動員一同出席記者會。（趙子晉攝）

三鐵港將伍泰龍被巴士撞傷後復操 月底戰世界盃香港站：保持樂觀

三鐵港將伍泰龍訓練時遭巴士撞傷 肇事巴士疑不顧而去城巴調查

香港今年首度舉辦三項鐵人世界盃分站，吸引杭州亞運金牌得主尼納賢治（Nener Kenji）、里約奧運女子銅牌賀蘭特（Vicky Holland）、美國的東京奧運混合接力銀牌的沙菲爾斯（Katie Zaferes）及麥杜維（Kevin McDowell）等世界級選手參賽。

賽事以中環灣仔海濱長廊作起步點，先於維港進行750米游泳賽，上岸後沿博覽道、國際金融中心、以至中環碼頭進行5圈共20公里的單車賽，最後途經政府總部及立法會等地標一帶進行5圈共5公里跑步，並於金紫荊廣場衝線。

港隊派出4男1女主場出戰世界盃。（趙子晉攝）

港隊今次派出伍泰龍（Jason）﹑曾祥星﹑余承謙﹑Robin Elg及女將彭詩雅（Bailee Brown），與一眾世界強手主場較量。上年11月中環海濱亦曾舉辦三鐵亞洲盃，當時伍泰龍與彭詩雅一同登上頒獎台，今次再度主場出戰，兩人坦言難度比亞洲盃高得多，希望享受與一眾強手交流的機會。

三鐵亞洲盃｜亞運獎牌港將主場揚威：特別興奮 明年中環辦世界盃

伍泰龍說：「今次的對手非常強勁，難得與他們在主場交手，所以今次比賽成績我不會太在意，但我都會全力以赴，享受今次賽事。我都無法預計在什麼位置完成，但我希望盡能力留在主集團，盡量留在前列。」伍泰龍指今次賽道與上次9成相似，故他擁有一點點的優勢，他希望在單車時留守有利位置，不要離開主集團。

記者會上與兩名奧運獎牌得主並肩而坐的彭詩雅，今次目標與伍泰龍相若，「今仗必定是我生涯最艱難的一仗，我想看看自己與世界級選手的差距有多遠，我希望留在主集團，如今剛剛開季，我希望自己有一定的競爭力。」

伍泰龍與彭詩雅曾在上年的亞洲盃主場登上頒獎台。（趙子晉攝）

巴黎奧運三鐵的積分周期至5月尾，港隊三鐵教練韋安祖指伍泰龍與彭詩雅仍然有望爭奪奧運資格，Jason與哈薩克選手的爭持激烈，現時二人相距50分左右；Bailee則落後400多分。韋安祖坦言今站在主場難以取分，關鍵是下月的兩項亞洲（短程及奧運距離）錦標賽，這兩場賽事較容易爭分，他強調每站成績也可影響形勢，如今仍有不少變數，而兩名選手仍然有望衝奧。

港隊教練韋安祖指下月的亞錦賽是衝奧關鍵戰。（趙子晉攝）

同樣在2000年出生的伍泰龍及彭詩雅，當然希望取得奧運資格，Bailee指未來的亞錦賽十分關鍵，「參加2028年奧運是我最大目標，但我和Jason（伍泰龍）當然會全力爭取今屆的資格，亞錦賽的成績對我們十分重要，然而我們在三項鐵人來說是相當年輕，我們仍有時間再衝擊來屆的奧運。」