三鐵港將伍泰龍被巴士撞傷後復操　月底戰世界盃香港站：保持樂觀

三項鐵人世界盃分站賽將首度登陸香港，今月24日於維港及龍和道舉辦。港隊男將伍泰龍將會主場參戰，他早前訓練時被巴士撞倒受傷，但現已復操，全力爭取巴黎奧運資格。



賽事以中環灣仔海濱長廊作起步點，先於維港進行750米游泳賽，上岸後沿博覽道、國際金融中心、以至中環碼頭進行五圈共20公里的單車賽，最後途經政府總部及立法會等地標一帶進行兩圈共5公里跑步，並於金紫荊廣場衝線。

港隊將派現時亞洲排名第三﹑伍泰龍為首的隊伍出戰；女子組就由現任「香港一姐」彭詩雅迎戰。今次大會特別於會場增設嘉年華會，市民可免費入場觀賞世界盃之餘，更可享受音樂表演。

三鐵世界盃香港站於今年3月24日舉行。（袁志浩攝）

伍泰龍已復操：有肌肉拉傷及瘀傷

不過，伍泰龍上月21日於沙頭角公路訓練期間，疑遭一輛雙層巴士「Hit and run」（撞倒後不顧而去），左手及左膝擦傷。伍泰龍今日出席賽事發布會時面色不錯，並向記者展示傷勢，可見左手已無表面傷痕。

然而他被問到意外有否影響練習時一度語塞，稱「我唔知我可以講咩」，「幸好沒有裂骨，只是肌肉拉傷（muscle strain）及瘀了，游水時每一次落手都有點痛，但不是大問題。」

伍泰龍現身賽事發布會，未見明顯傷勢。（袁志浩攝）

他透露受傷後數天曾調整練習內容，當那段日子當作是恢復周（recovery week），「保持樂觀吧，這種情況當然不是最理想，但我只能專注在練習上。

體院跟（三項鐵人）總會都有支持及關心我的感受與情況，提供物理治療、按摩、針炙等。」他又補充，港隊一年大部份時間都在本地訓練，而香港特別多人、多車，期望每位道路使用者都可以對別人多加留意。

三鐵港隊總教練韋安祖（Andrew Wright）認為伍泰龍能在意外中全身而退是有運，並相信事件在他心理及生理上都沒有太大影響，「今早的游泳訓練，他表現是我見過最好的。基本上沒有一位高水平三鐵選手，未曾發生過大型單車意外吧，這是運動員的一部份，要靠訓練去刻苦它。」

伍泰龍左手已無表面傷痕。（袁志浩攝）

港隊總教練有信心取奧運資格

巴黎奧運三項鐵人資格的周期於5月底結束，伍泰龍會爭取亞洲區資格的唯一席位，其最大威脅選手是現亞洲排名第四、贏得杭州亞運個人賽銅牌的哈薩克選手比桑班耶夫（Ayan Beisenbayev）。

兩人除了有望在世界盃香港站會直接對壘，也會在4月6日於中國舉行的亞洲短途錦標賽、4月21日在日本舉行的亞錦賽中繼續爭取積分。

伍泰龍指這位哈薩克運動員已率先「開季」、參加兩項賽事，但認為任何人都可以是「對手」，會先做好自己。韋安祖亦有信心伍泰龍能打入巴黎奧運，「他的發揮一直都很穩定，做好每一日訓練及比賽就可以了。」

三鐵港隊總教練韋安祖（Andrew Wright）。（袁志浩攝）

另外，彭詩雅則稱會好好享受今次巴黎奧運的爭分過程，把目光放在2028年洛杉磯奧運；韋安祖解釋，大部份三鐵運動員的黃金年齡都在30歲後，相信2000年出生的彭詩雅屆時會有更好的能力及機會取得奧運資格。