三鐵港將伍泰龍訓練時遭巴士撞傷　肇事巴士疑不顧而去城巴調查

香港三鐵代表伍泰龍日前在社交媒體發文，稱上周訓練時遭一輛雙層巴士「Hit and run」（撞倒後不顧而去）。警方指涉事的是一架「黃色雙層巴士」，而城巴則稱正安既定程序作內部調查。



伍泰龍去年在杭州亞運助港隊在三鐵混合接力獲得一面銅牌，他日前在Instagram發文，分享自己在救護車上、左手手肘及左膝疑似擦傷的照片，並標記地點為沙頭角公路。

伍泰龍以英文寫道，爭取巴黎奧運資格的周期已接近尾聲，自己亦有機會獲得參加奧運的資格，惟上周在訓練時，遭一輛雙層巴士撞倒，「當時我正在訓練，一輛雙層巴士正在一個不准超車的位置，意圖非法爬頭。當那架巴士決定爬頭時，巴士司機肯定看到了路中央的安全島，當時他還未成功爬我頭就立刻切回原線，結果巴士車身接觸到我的右邊身體、把我夾在巴士和防撞欄之間，直到欄的尾端。」

「然後我被撞到拋起離單車手柄幾米高，然後背部撞到地上，那力度令我落地後還滾了幾米。」

杭州亞運三項鐵人混合接力銅牌：賀思樂（左起）/伍泰龍/彭詩雅/黃子圖。（港協暨奧委會）

他強調自己發文並非「搏同情」，「而是要強調，在與所有道路使用者共用道路時，任何時刻都必須將安全放在首位。我知道有單車使用者不負責任，也有不負責任的汽車司機，我們全都需要遵守法律和駕駛守則，這事關乎生死。」

伍泰龍續指，慶幸自己沒有大礙，「但還有無數其他人，包括一些三鐵選手和單車選手，就沒有這麼幸運。」

伍泰龍去年除了奪得亞運混合接力銅牌，也是亞錦賽混合接力亞運，早前在中環舉行的亞洲盃香港站亦奪得精英男子組亞運，他也有進入3月底世界盃香港站的參賽名單，是爭取奧運資格積分的關鍵一站。按目前積分排名，他仍排在可取得資格的範圍。

伍泰龍早前在中環上演的亞洲盃香港站，奪得精英男子組亞運。（袁志浩攝）

警方指，在上周三早上約10時許接獲一名24歲姓伍男子報案，當時他騎單車向粉嶺方向，至沙頭角公路馬尾下段嶺皮村53號附近，期間一輛黃色雙層巴士駛近，後在安全島撞倒單車，沒有停車並且離開，導致報案人從單車跌下，擦傷左手及左腳，單車前轆受損，案件列作「交通意外有人受傷——肇事後不顧而去」。城巴則指正按既定程序作內部調查。