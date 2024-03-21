羽毛球．瑞士賽｜李卓耀吞敗一輪遊　港女雙楊楊配鬥印尼爭入8強

撰文：趙子晉
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戰畢全英賽後，香港羽毛球隊轉赴巴素爾（Basel）出戰瑞士公開賽，周三（20日）登場的男單代表李卓耀，首圈直落兩局不敵印度球手止步。日前力戰晉級的港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖，將與印尼組合爭晉級。

羽毛球．瑞士賽｜香港女雙楊楊配晉次圈　李卓耀首圈對印度選手

港隊男單代表李卓耀在瑞士公開賽首圈對印度球手Priyanshu Rajawat，雙方過往未曾碰頭。這名世界排名第14的港將今仗狀態一般，首局初段即連失7分，以12：21先輸一局，次局依然未能控制形勢，大部分時間落後下，再輸一局15：21，直落兩局吞敗，無緣晉級。李卓耀自1月的印度公開賽打入決賽後，至今連續5站「一輪遊」。

被列為今次賽事4號種子的港隊女雙組合楊雅婷／楊霈霖，早前力戰淘汰印度組合後，將與印尼組合Lanny Tria MAYASARI／Ribka SUGIARTO爭奪8強席位。

李卓耀在瑞士賽未能突破首圈。（Getty Images）
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