世界盃外圍賽．直擊︱港足練習場現離奇煙霧　門將分隊賽客串中堅

香港足球代表隊周二（26日）會於世界盃亞洲區外圍賽作客烏茲別克，在今次國際賽期共5人受傷退隊下，球隊只有22名球員，第三門將在當地時間周日（24日）的練習賽時需「客串」中堅，練習場地也未算理想。

在種種困難下，港隊仍希望盡力在對手身上搶分，右閘茹子楠稱目標是再展現港隊「煞食」的逼搶戰術，在今仗提高逼搶成功率。

01體育記者袁志浩 烏茲別克塔什干直擊



港隊在主場對鳥茲別克翌日早上便出發，經韓國轉機，上周五晚抵達烏茲別克首都塔什干，並於昨天（23日）黃昏已展開到埗後首課操練。當地日間氣溫約攝氏20度，但晚上會跌近10度，由於港隊屆時會於夜間比賽，料球員需要適應溫差。

烏茲別克數日前曾投訴旺角大球場草地太細，令球員容易受傷，不過，港隊今次作客獲安排的訓練場地質素亦不算理想，球場草地有落葉、少數地方現「禿地」，放置的龍門網窩破爛；而在港隊練習途中，現場更出現一片煙霧，彷如「仙景」，令職球員感到神奇。

主教練安達臣則不相信是對手「回禮」，「這裏比我們相像中要好了，也比在伊朗的環境理想，我們在此有兩課不錯的練習。」

港隊練習場出現離奇煙霧。（袁志浩攝）

共5人退隊 第三門將練習需客串中堅

港足在今次國際賽期本已因球員傷患，無法挑選最佳陣容，開操後先有羅梓駿、伍瑋謙受傷，至啟程作客前再有艾里奧、艾華頓、鐘樂安共5人退隊。球隊僅得22名球員隨行，比亞洲足協限制的大軍最高人數少一人，球隊今日在練習期間更因不夠中堅，要由第三門將、獲補選的龐焯熙「客串」。

港隊第三門將龐焯熙在分隊賽中客串中堅。（袁志浩攝）

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安達臣慶幸大軍中沒有人再受傷，並強調自己只能接受現實，「我們不可能長時間都有同一班人，因為足球是有接觸的運動，傷患總會出現，我們只能在任何情況下都做到最好。」他表示已分析上場比賽，「我們都知道今場會很難打，對這種球隊只踢出80至90%是不足夠的，一定要付出100%，我們要減少失誤，並嘗試摧毀他們。」

港足主教練安達臣。（袁志浩攝）

茹子楠：望增逼搶成功率

港足右閘茹子楠表示在周車勞頓後，精神及體能狀態已逐漸回復，且感覺當地「空氣好，幾舒服」。他認為對手的質素與默契都與伊朗接近，屬亞洲一線水平，而港隊此役最需要改善的是逼搶時機。

「亞洲盃時對手都踢四後衛，但烏茲別克排陣為3-4-3，我們要調整對位。再者，搶到波打反擊，做決定要處理得更好，不要讓對手看穿我們只會一腳踢上去，可以短傳建立一下，否則前線很難保持控球去組織攻勢。」

港隊右閘茹子楠。（袁志浩攝）

他直言球隊上場目標是取得分數，無奈事與願違，今場作客會更難打，「希望逼搶成功率更高，因為大家都知道，這是我們唯一『煞食』的地方，要創造更多有威脅的埋門與機會，防守上繼續盡量減少對方射波、出波。」