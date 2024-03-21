世盃外︱港足亞洲盃後首仗落敗　葉鴻輝認難習慣節奏　三將料退隊

香港足球代表隊出戰亞洲盃決賽周後一個月多，迎來首場國際賽，雖然在主場出擊，但仍兩球負烏茲別克，球隊狀態明顯與亞洲盃時有落差。



港足主場0：2不敵烏茲別克，晉級世界盃外圍賽第三圈形勢險峻，球隊這場大部份時間受壓，若非今天生日的守門員葉鴻輝高飛低撲，以及守衛築起「血肉長城」，早已多失數球。

港足守門員葉鴻輝賽後向球迷致意。（袁志浩攝）

以隊長身份上陣的葉鴻輝第二度失守後一度相當失落，他承認港隊發揮跟亞洲盃期間是有些少差距，「當時經過一段時間集訓，友誼賽對手實力又強，讓我們能跟上國際賽節奏，今次只得3日備戰，球員很難習慣。」他認為兩隊最大分野，正正是速度，「看見對手搶波、執第二點都比我們快，看看教練如何想辦法改善。」

葉鴻輝今場救出對手多次埋門。（梁鵬威攝）

港足主教練安達臣也明言，港隊能力實在趕不上對手，「球隊很拚搏，有很好的活力與心態，球迷也推動我們，但這都仍不足夠。兩記失球都很容易就讓對手射入，我們在創造機會及入球能力上都有問題。」他點名安永佳明顯被對手挾制，但樂見後備入替的米高狀態有所提升。

港足主教練安達臣。（袁志浩攝）

港隊明早便會啟程，備戰下周二（26日）作客烏茲別克，然而安達臣透露，艾里奧、艾華頓及鐘樂安很大機會退隊，球隊或會補選艾華。「艾里奧年事已高，很難有足夠體力連續應付兩場國際賽，他今場早段幫了我們很多，但第二個失球是他走甩了對手。艾華頓也受傷了，他今天盡力帶傷上陣；鐘樂安仍不在比賽狀態。」

烏茲別克主教練Katanec Srecko。（袁志浩攝）

另一邊廂，烏茲別克雖然全取3分，但主教練Katanec Srecko繼昨日後，再度投訴旺角場草地太細，並將此事與作客土庫曼時獲安排踢人造草場相提並論，指有關安排影響球員健康。他稱慶幸球隊擁有一班好球員，未有受到影響。「當你（上半場）錯失了很多機會，在主場球迷面前，球員心理可能受影響，我有很多輸掉這種比賽的經驗，幸好最終沒有發生。」

對此，安達臣笑言自己昨天已從對方口中聽過有關言論，「叫他到印度或伊朗看看，那裡會有比旺角更差的場地。」