港足︱黃洋鞠盈智獲逾6000名球迷歡送　場內不禁自拍：我很幸運

港足前隊長黃洋與中場鞠盈智，分別於今年初亞洲盃決賽周前後宣布告別港隊，足總為向兩人致謝，今日（21日）世界盃外圍賽賽前舉行簡單儀式。



足總安排港足名宿郭嘉明向黃洋與鞠盈智頒發特別設計的紀念圖畫，而兩人的親友，包括黃洋好友、傑志隊友郭劍橋也向他們送上花束。他們接受全場近6000名球迷的掌聲與歡呼聲，部份人亦站立，或舉起印有兩人名字的手幅致謝。

黃洋與鞠盈智接受球迷掌聲。（梁鵬威攝）

黃洋在致詞時感謝足總、港隊教練、球員跟每一位入場的球迷，「多謝你們給我與阿智一個機會，可正式跟超過10年的港隊生涯告別，由我第一次用學生身份睇東亞盃，直至今天站在場內接受大家祝福及掌聲，這寶貴的經歷會是最難忘的一段回憶。」

他又指，自己首次代表港隊正是在旺角場對中華台北，因此「好頭好尾」，算是圓滿。「其實我已經很幸運，34、35歲已經想退下來，最後多了幾年，已經很滿足，是一趟神奇的旅程。」

足總向黃洋與鞠盈智送上紀念品。（梁鵬威攝）

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黃洋與鞠盈智平日較少以球迷身份到訪旺角場，這位「大哥」來到場邊時正值港隊球員熱身，害羞又興奮地拿起手機與港隊自拍；兩人之後亦被港隊擁躉包圍合照及索取簽名。他表示感覺新鮮，「用另一種角度參與港隊比賽，所以忍不住自拍。」

黃洋在港隊球員熱身時自拍。（袁志浩攝）

愛搞怪的鞠盈智就笑言自己毫不緊張，因已不再是港隊球員，「今天是我最輕鬆的一天，因為不用擔心表現差，若有球員踢得不好，會跟大家一起鬧他！」惹來現場一片笑聲。他坦言自己從沒想過獲得如此待遇，「大哥（黃洋）值得擁有，剛好跟他一起退隊，算沾到他的光，很激動也很感恩，多謝球迷對我們多年的支持。」