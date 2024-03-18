港足主帥去向受關注：我不會等足總　中超兵歸隊備戰世界盃外圍賽

香港足球代表隊即將繼續世界盃外圍賽之旅，但主教練安達臣的去向仍受關注，他今日親自回應最新情況，並解釋部份球員落選原因。



港隊今日開操備戰周四（21日）主場對烏茲別克一役，潘沛軒、艾里奧跟艾華頓只留在健身室恢復。上周六比賽時受傷的鐘樂安，則在完成詳細檢查後、於球隊會議中途才抵埗，並戴上固定手部的護具；而右眼被撞傷的羅梓駿也缺席訓練，兩人能否趕及披甲仍是未知數。

撇除新入籍兵杜度與保羅受傷，在港超效力的陳晉一、黃威都已傷癒並為所屬球會比賽，但主教練安達臣認為，兩人狀態仍不足以應該國際賽。

港足備戰世界盃外圍賽對烏茲別克。（袁志浩攝）

港足主教練安達臣講解戰術。（袁志浩攝）

至於在首輪中超賽事為浙江隊後備上陣的梁諾恆，安達臣稱收到對方球會通知，球員因感染新冠肺炎而無法歸隊，「我不希望再說更多了。」有傳媒問到安達臣有否考慮外流中甲南京城市的杜國樑，他回應指：「我看過他在香港及內地的比賽，不認為他足夠加入我的球隊。」

安達臣指自己仍未與足總再商討去向。（袁志浩攝）

安達臣：我不會等足總

這位挪威籍教練早在亞洲盃前便透露，自己曾獲得外隊招手，雖然其合約至2025年年中才屆滿，但他今回應傳媒提問時表示，在亞洲盃後仍未與足總與商討去向，「現時我只專注在香港隊，3月及6月的世界盃外圍賽，之後我們再看看吧。我不會等他們去做什麼，如果我收到『好消息』，我就會找他們談。」

港足4名中超兵練習後跟教練團交流。（袁志浩攝）

另外，港隊今次大軍共有4名中超兵，他們今日均有「加操」，由周緣德長傳兩名閘位球員茹子楠、孫銘謙，再傳中予安永佳埋門，4人訓練後亦跟教練團交流。

孫銘謙有望在港隊出任左閘。（袁志浩攝）

孫銘謙：對中超感新奇 需時適應新位置

剛加盟滄州雄獅的孫銘謙，在首兩輪中超都正選踢足全場，他坦言對新球會訓練時間、安排等仍感新奇，「在香港練完波要回家，在那裏就有基地，訓練後過馬路就能回到酒店，白鶴（助教）也親切地用廣東話跟我溝通，又很樂意陪我加操。」

孫銘謙表示中超對抗性及速率比香港高，但仍需時適應新位置——左後衛或左翼衛，「摸索球隊對我的要求，見步行步。」預計他在港足也會司職相似位置，這位本是前鋒出身的球員表示會盡能力做好，「教練要我上就上，落就落。」