New Balance 90/60因掀搶購潮　網民：大谷翔平送她的?

MLB道奇球星大谷翔平今年2月29日在個人IG帳號突發宣布結婚，妻子是一名「普通日本女性」，道奇隊於香港時間14日深夜在官方帳號驚喜公布大谷與妻子的雙人合照，引發球迷熱議。日媒《周刊郵報》報導，在大谷夫婦的合照中，妻子田中真美子腳下穿的白色New Balance運動鞋在網路上立刻銷售一空，再加上大谷先前曾透露，妻子生日時有送她鞋子作為禮物，因此大谷妻子的同款球鞋也成為谷粉們瘋搶的商品之一。



大谷翔平是運動品牌New Balance的代言人，大谷與妻子在14日公布的合照中都穿著白色球鞋，兩人身旁還有大谷的翻譯員水原一平、隊友山本由伸。日本《周刊郵報》報道指出，大谷曾在3月7日發售的雜誌《Number》採訪中提到，田中真美子過生日時，大谷曾送她鞋子作為禮物，讓許多日本網友猜測，田中真美子腳上穿的球鞋或許就是大谷送給她的，留言紛紛表示：「這是大谷送她的嗎」、「我也好想要」、「球鞋很好看」。

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報道提到，有時尚界相關人士表示，大谷太太穿的球鞋是New Balance的90/60款式，是結合了New Balance 「990」系列和「860」系列、較新款的球鞋，造型相當有型且高機能的設計很適合運動員穿，價格大約為2萬日圓（約1,049港元）左右。

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報道指出，該時尚界相關人士稱，這款球鞋原先並不是特別熱賣的款式，但在大谷翔平公布妻子的照片之後，購物網站上該鞋款的23至25號女性尺碼已經銷售一空，而且該鞋款有黑白兩種顏色，卻只有白色的球鞋售罄，黑色球鞋的庫存都還有，很可能是受到田中麻美子同款的影響。

大谷翔平昨（15日）下午已經與妻子抵達韓國，在入境仁川機場時，兩人一前一後行走，大批接機的球迷也守候在旁，歡迎大谷到訪韓國。

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