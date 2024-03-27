港足世盃外直擊︱中超四子談香港球員優勢　外流需犧牲但仍要闖

香港足球代表隊今輪世界盃外圍賽，4名外流中超的球員周緣德、安永佳、茹子楠、孫銘謙都是骨幹，他們有的才剛轉會北上，有的已在內地聯賽累積了經驗。

究竟為何香港球員會如此受內地甚至中超球會歡迎？港將在考慮外流前，究竟都在考慮什麼，內地球會對他們來說，吸引力又在哪？一一交由他們親自解答。

01體育記者袁志浩 烏茲別克塔什干直擊



港足作客烏茲別克後，並非每位成員都隨大隊返港，於中超效力的4名球員均直接回球會報到——周緣德、安永佳、孫銘謙即晚飛往新彊烏魯木齊轉機，周往鄭州；安跟孫則再經貴陽飛到深圳。茹子楠則待至翌日，前往北京再飛返汕頭，備戰今周末新一輪的中超聯賽。

這些港腳連同浙江隊的梁諾恆，讓新一季外流中超的港將人數多達5人，數字追平2017年時的高峰（法圖斯、基藍馬、積施利、歐陽耀冲、霍斌仁），然而平均年紀比當時低，也預計出場機會會更多。

目前有5位香港球員外流中超，當中4人隨港隊作客烏茲別克，左起孫銘謙、茹子楠、安永佳及周緣德。（袁志浩攝）

港隊成績引內地關注 港將打出名堂

外流中超的港腳們大部份都相信，這很大可能跟港隊近年表現有關——先在杭州亞運取得佳績，之後友賽擊敗中國，於亞洲盃決賽周也踢出口碑，令香港球員獲內地甚至其他國家關注。以亞洲盃為例，就連對手伊朗的英超賓福特中場古度斯（Saman Ghoddos），亦對港隊刮目相看。

自吳偉超2005年成為首位征戰中超的港將後，至今共有21位香港球員曾經、或仍然在內地頂級聯賽落班，而疫情後陳俊樂、梁諾恆與茹子楠均可說是打出名堂。孫銘謙稱正是這些球員的表現具說服力、建立好「根基」，才讓自己及新一代球員有機會北上。

梁諾恆近年在浙江隊表現穩定。（微博）

茹子楠在加盟梅州客家的第一季已取得入球。（梅州客家微博截圖）

香港球員勝在夠搏 性價比高受歡迎

安永佳也認同：「香港球員在內地也可以踢得上，穩定地發揮高於平均的水準，證明球會可依靠我們去爭取成績。」他認為目前在中超的5位球員心態都十分積極，且願意下苦功，又透露新東家深圳新鵬城就是看中他這一點，「內地很多教練及球員都很佩服港隊的奮鬥精神，像中超大部份進攻位置都由外援出任，我要跟他們爭位，但我不在意對方是誰，總之就要成為正選；教練認為我熱愛足球、進步與挑戰，也承諾我不會只坐後備。」

安永佳上季成為中甲神射手，季後獲多間球會邀請轉會。（微博）

在內地有「拚命小楠」之稱的茹子楠就表示，香港球員「最吸引」之處是夠搏命，「我們都很珍惜這些機會，踢不到也會跑給你看，付出100%。而且他們（中超球會）知道香港市場需求不多，高價些少就能引入，性價比高。」

再者，按現時中超規例，若球員首次註冊地為香港，可獲視作「內援」，雖然每隊只得一個名額，但起碼這位球員不會受外援名額限制。爸爸是紐西蘭人的安永佳知道，這是自己其中一項優勢，「我們是混血兒，身型上比較強壯，所有條件加起來就更受歡迎。」中德混血兒周緣德就指：「我們是『本地球員』，但又有比『本地球員』好的條件。球會說喜歡我的傳送、身型，他們想透過內援規例取得最大利益吧。」

周緣德在亞洲盃為港隊正選對伊朗。（資料圖片／袁志浩攝）

中超具吸引力 專業水平更勝金錢

內地能成為最多香港球員外流的地方，很大程度是因為港將在其他國家聯賽都佔用「外援」名額，要求自然更高，香港合適人選不多，球會也未必願意付轉會費。有球員表示自己沒有更偏好中國聯賽，假如獲得其他更高水平國家的聯賽招手，同樣會選擇外闖。

上個中甲賽季後獲其他國家球會邀約、仍決意參戰中超的安永佳是例外，他表示：「中超最吸引我，這是亞洲繼日職、韓職後最大的聯賽，這裏很多好球員，也有許多人留意。其他國家的聘約也不錯，但可能年長一點我才會考慮吧，為了個人發展及進步，我會選擇中超。」

安永佳認為中超極具吸引力。（袁志浩攝）

對本地球員而言，在有限的選擇下，中超或內地聯賽有一定吸引力，所指的並非金錢、文化或環境，而是一個更專業、水平更高的舞台。

剛加盟中超河南隊的周緣德表示，早在去年夏天仍未跟傑志續約時，曾收到中甲球會邀請，惟最終婉拒，「當時我想踢亞冠，因為這很可能是香港球隊最後一次參加頂級的亞洲賽，而且比起留在傑志，我不認為踢中甲有多大提升（step up）。」

他今個冬天獲得河南隊招手，「在香港一切都舒適、快樂，北上就要放棄這一切，我要考慮在那裏沒有朋友，很少人說英文，甚至有欠薪的風險。」

周緣德坦言在北上前曾作詳細考慮。（袁志浩攝）

在2015年港中大戰後，多位港隊「入籍兵」先後北上，適達中國「金元足球」時代，均獲開出高薪聘約；至今薪酬水平雖有所回落，但仍比香港高。周緣德強調，金錢並非自己最大考慮因素，他跟曾在河北華夏幸福落班的羅素是傑志前隊友，坦言對方多次推動自己外闖，「我常開玩笑說，我走了他就能上陣更多，所以他才會這樣做。」

他形容羅素是自己的導師（mentor），最後聽從了其意見，「他當年的中超水平更高。他告訴我這是一個好機會，到更好的聯賽體驗職業足球，是最好的成長方法。我一直都希望挑戰自己，再最好的地方踢波，即使由港超直接到中超是很罕有，路肯定不易走，但我仍決定這樣做。」

羅素曾效力中甲遼寧宏運，之後轉會中超河北華夏幸福，現回流本地球會傑志。（資料圖片）

同一轉會窗成為滄州雄獅球員的孫銘謙，也有相近的想法，他承認自己「細膽」，本不太願意嘗試新事物，「我本身對中超認為有限，會感到陌生，不清楚他們的水平，及自己的定位會是怎樣，又擔心自己能力是否足夠應付他們的強度，同時也不捨得家人。」

他透露首數天隨隊練習後，已感受到中超的高強度，累得令胃口大減，但仍慶幸自己沒有錯過機會，「踢足球的都想知自己能力去到哪裏，有難得的機會放在眼前，其實很難拒絕。」

孫銘謙在加盟滄州後首兩場聯賽都擔正。（微博）

要踢中超必須犧牲 每一刻也準備好

綜合以上港將們所說，假如香港球員想未來在中超舞台馳騁，就必須要勇於踏出舒適圈，「我在香港見過一些球員，不會勤奮努力地去爭取機會，希望大家相信自己多一點，會渴望進步、不會害怕去考驗自己的能力。」安永佳道。

效力梅州客家的茹子楠，身處中超卻仍未感滿足，「目標是加盟中超爭標隊，因為我從未參與亞冠或亞洲賽，夢想是到日職、韓職，但目前能力仍有所不及，希望一步一步來。」

他稱自己每次國際賽期，仍爭取隨港隊南征北討，除了是代表出生地的榮譽，就是希望得到更大型球會的關注，「做球員要每一場比賽都要準備好，每一次對香港球員來說，都可能是一個機遇。」

茹子楠即使立足中超仍渴望追求更高。（袁志浩攝）

最後，這4位港隊中超兵都希望他們的經歷，能為香港足球帶來一點影響，例如透過良性競爭提升港隊實力；同時讓年青球員看見希望，以外流為目標去發奮。

值得一提，今周六（30日）孫銘謙效力的滄州雄獅便會作客安永佳的深圳新鵬城，由於比賽地點鄰近香港，不少球迷或會北上欣賞這場中超「香港打吡」，是近年少見的話題之一。安永佳期望能藉此吸引更多人留意與支持香港球員，並認為加盟中超的港將陸續有來。