港足世盃外直擊︱烏茲別克主帥缺陣　安達臣：要比踢港超更拼搏

香港足球代表隊周二（26日）於世界盃亞洲區外圍賽作客烏茲別克，賽前一日兩隊在比賽場地塔什干國家體育場舉行記者會。

港隊代表獲10多位當地記者採訪，最受關注的是雙方近來在梯隊層面的對賽往績，與及烏茲別克主教練臨陣患病，無法親自領軍。

01體育記者袁志浩 烏茲別克塔什干直擊



烏茲別克向來是港隊「宿敵」，兩軍成年隊歷史上8次對碰，港隊錄得3和5敗。要數兩軍對疊最經典一幕，便是沈國強於2006年亞洲盃外圍賽後備上陣梅開二度，協助香港作客2：2逼和對手；今次港隊大軍主力陳肇鈞，2014年仁川亞運時亦曾射破烏茲別克大門。

而港隊去年於U23亞洲盃外圍賽更慘吞對方10蛋，緊接的杭州亞運即使創下佳績，過程中仍三度不敵烏茲別克，這點連當地傳媒亦關注，並向安達臣提起。安達臣只能苦笑，並重申港隊很難跟足球大國比較，「我們會尋找一個戰術方向去應付，更加進取及收窄場上的空間，球員要比在港超時踢得更拚搏。」

港足主教練安達臣。（袁志浩攝）

胡晉銘：望保持出線機會

假如港隊今仗再負烏茲別克，同組的伊朗對土庫曼亦保持不敗，港隊將肯定無法取得小組首兩名的出線資格，在世界盃外圍賽止步。安達臣卻認為，今仗不會因此變得更重要，「如果上場有分落袋，今場心態可能會更好，但我們已踢得很好，上半場守成0：0，相信球員都會為此感鼓舞。」

胡晉銘希望港隊能保持出線機會。（袁志浩攝）

港足中場胡晉銘就表示，上場球隊被對方洞悉了進攻板斧，「我們很易失控球權，消耗更多體力，讓人觀感隊形斷開兩截、球員沒之前這樣『弗』。」他認為港隊作客首要目標，是「偷雞」取得分數，「兩軍差距一定有，但非想像中大，我們也更了解他們。目標是零失球，保持出線機會。」

上場帶隊到訪香港的烏茲別克主帥Katanec Srecko今場無法親自領軍。（資料圖片／袁志浩攝）

敵軍主帥突患病 無法親自領軍

另外，上場帶隊到訪香港的烏茲別克主帥Katanec Srecko，因臨時患病而返回家鄉治療，無法親自領軍，記者會改由助教Vlado Radmanovic出席。他表示對方因「私人原因」提出暫時離隊，但仍會決定球隊排陣，觀看今場比賽，彼此會在球賽期間保持溝通。

球員時期與Katanec Srecko一同在德甲落班的安達臣就稱，相信事件不會影響烏茲別克表現，「他們有很好的教練團，祝他身體健康，盡快康復。」

Vlado Radmanovic則表明，縱然數日前擊敗香港，但球隊不會低估及懼怕對手，並稱已掌握港隊的長處與弱點，但他大讚艾華頓的個人質素，似乎不清楚該名前鋒已因傷退隊。