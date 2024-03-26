世盃外．烏茲別克直擊︱港足亞洲盃後再遠征　職球員談變化與落差

亞洲盃決賽周後港足首次外出比賽，在世界盃外圍賽作客烏茲別克。球隊後勤小隊規模縮減了，也再沒有前期訓練營催谷狀態，但究竟亞洲盃為港隊改變了什麼？而如果說要再晉身下一屆亞洲盃決賽周，我們又該如何走下去？

01體育記者袁志浩 烏茲別克塔什干直擊



港足今年初征戰亞洲盃外圍賽期間，我們訪問過後勤小隊，紀錄了他們扭盡六壬，只是希望每位球員可以無後顧之憂地投入比賽。

港隊今次世界盃外圍賽作客烏茲別克，教練團連同後勤團隊的人數比起亞洲盃的19人大減至13人，減幅超過三成，被削去的人手包括當時為亞洲盃規例而設的保安主任、助教、攝影師、物理治療師，器材小隊成員與市場部職員。

當中據指足總行政總裁以預算跟工作量有限為由，臨時拒絕一位市場部職員隨團，而在攝影師沒有隨行下，加上本港甚少傳媒飛往烏茲別克採訪，市場部職員需兼顧拍攝工作，有機會延誤向傳媒發放資訊。

港隊後勤小隊一起為練習的球員搬龍門。（袁志浩攝）

至於仍有4人前往烏茲別克的器材小隊，行政經理Graeme（陳正德）於上周五（22日）凌晨便先出發，比港隊早數小時抵埗「探路」，確保港隊下榻酒店、練習場地等安排妥當。他坦言小隊需分配人手支援同時出外的港足梯隊，但實際上亦有預算的考慮，「當然有多一個人固然是最好，能專心處理各類文件及行政程序，但始終也講求配合跟成本效益，少有少做，多有多做。」

港隊過往也會派「先頭部隊」，但不算頻繁，Graeme表示主教練安達臣特別在意這個安排，因此在他上任後「探路」次數增加，而效果在亞洲盃決賽周時最明顯，讓職球員在全心全意比賽。「安達臣對大賽很着緊，不會『是但』，他想訂立一個標準，要求高得跟大賽（的規定）很相近，令我們很快就可以適應。」

港足行政經理Graeme為球隊打點大小事。（袁志浩攝）

安達臣上任後建醫療小隊 望亞洲盃後延續「專業」

安達臣最關注的其中一件事，就是港隊的醫療支援。

Graeme解釋，亞洲足協賽事過往都沒規定球隊設有隊醫，但安達臣希望港隊建立一支有架構醫療小隊，從上而下包括醫生、物理治療師跟按摩師，在練習或比賽前後，專門並細心地按球員需要作各種治療，「我們早早就設立了醫療小隊，而世界盃外圍賽跟亞洲盃，最後都規定要設隊醫一職。」

隊醫及醫療團隊有助教練更了解球員傷勢，也有助球員康復。（資料圖片）

安達臣回想起當初在疫情期間印度參加亞洲盃外圍賽，港隊卻沒軍醫隨行，是何其諷刺，「當時由教練團去決定球員可不可以參賽，幸好現在有隊醫，能確保在正確的時候，有人去做正確的決定，一切都更加專業。」

他的想法是透過變得專業來帶動更多，並在亞洲盃後延續下去，「只要我們一起專業地工作，成績自然更易來到。球員獲得專業的形象，自然就會集中在足球上，而不會發生我上任前發生的事，你知道我在說什麼吧。」相信他是所指的，是港足U23梯隊當年於日本的紀律風波，有球員疑醉酒生事，最終受罰。

要延續亞洲盃的一切，港隊理應要好好計劃下一步。（袁志浩攝）

訓練營見成效但難持續 增集宿時間

另一個安達臣時常提及的，就是港隊集訓的時間。亞洲盃決賽周前，港隊在港超賽程遷就下，獲足總安排到外地舉辦長達兩周的集訓，催谷球員體能跟狀態，成效有目共睹。可是輪到今次國際賽期，港隊在只得數天備戰下主場不敵烏茲別克，多位球員賽後都提到跟不上對手速度，比賽節奏較亞洲盃時下跌不少。

縱然以本地比賽賽程及資源，港隊很難恆常地舉辦訓練營，但Graeme指在安達臣麾下，港隊集宿日子已比過往長。以今次國際賽期為例，球員在3月19日入往酒店，21日主場比賽後繼續留宿，並於翌早直接前往機場啟程往烏茲別克。「過去在主場比賽後該晚就『解散』，球員翌日自行到機場集合，他這樣安排是想球員準時食飯、吸收營養，爭取時間休息及接受治理，也能增加相聚時間。」

港足在亞洲盃後首度外出比賽。（袁志浩攝）

球員回歸本地比賽 應付落差與空虛感

對球員而言，亞洲盃後最難適應的，正是少了這種被照顧得無微不致的生活模式。「回港後有種空虛感，要面對現實，變回以往要頻撲、自己安排三餐、在彷真草場練習及不一樣的球會訓練。」港足中場陳肇鈞如是說。

在亞洲盃決賽周攻入港隊今屆唯一一球，同時是亞洲盃史上第3000球的他，當時名字在社交網站「洗版」，人氣爆燈；但回到香港，卻是踢入場人數或不足100人的菁英盃，「亞洲盃氣氛太強，跟在港時是『天同地比』，當時大家對我期望很高，像有股壓力逼我去做更多標誌性的事，所以很怕自己未必維持到水平。最後只能靠球員自行調整心態，幸好在本地比賽繼續有波入，令我延續了信心。」

港足中場陳肇鈞認為代表隊與球會比賽有很大的落差。（袁志浩攝）

縱然如此，有觀看本地比賽就會發現，大部份球會的踢法都不是港隊常用的逼搶。例如身為港足主力的陳肇鈞比賽時看準時機衝前，球會外援或其他隊友也未必能配合，達不到逼搶效果；而當球員平日缺乏這種「習慣」，要突然在代表港隊時逼搶談何容易？

陳肇鈞指：「我在本地跑得多或快了，是因為在港隊習慣了。難得球會跟隊友都肯聆聽我的說話，我會說現代足球就是這樣，球員要適應更新、更進取的踢法，有時可以多給對手壓力。猜傳或幼細足球也許不適合香港足球，我們沒有足夠質素時，寧願進取一點，但慢慢灌輸吧，也沒可能所有球會完全跟港隊踢法。」

陳肇鈞在亞洲盃攻入港隊今屆唯一一球，因此備受關注，令他一度感到壓力。（袁志浩攝）

如何再打入下一屆亞洲盃？

港足假如作客烏茲別克再錄敗仗，在伊朗很大機會在土庫曼身上取分下，將在世界盃外圍賽出局，直接跌入亞洲盃外圍賽第三圈，比賽在2025年3月便展開。據了解，港隊已為今年9、10、11月的國際賽期做兩手準備，但若要真的再晉身、或恆常參加亞洲盃決賽周，理應要按每四年一屆的周期去制定長遠的計劃跟系統。

「球員的心態是進步了，但如何延續下去？偏偏香港足球未到臨急也不會去想，足總從沒說過下一個盃、下一個目標是什麼，連說『世界盃外圍賽加油』也沒有。還有，能否為球員提供好一點的待遇，如何為參加下一次大賽去包裝？今年都接近季尾了，希望各個單位可以有更充足的準備。」陳肇鈞提出疑問。

港足主教練安達臣的合約於2025年中屆滿。（資料圖片）

而說到長遠，不論陳肇鈞跟Graeme也提到，帶領港足的主教練自然是最重要一環。最近安達臣的去留引起熱議，也許足總礙於政府資助問題，無法跟這位教練簽下長約，且在本已續約兩年（2023年中續約至2025年中）下，在合約餘一年多時再談判亦非慣常操作，但或者能至少向對方釋出誠意。

Graeme直言「蛇無頭不行」，「（國際A級賽）贏中國、（在印度）惡劣形勢下拿亞洲盃入場券、亞運四強都證明了他的各種要求都有道理跟作用。他看似是位『瘋狂科學家』，但其實這不自覺地扯高了球員跟整個團隊的水平，若我們找到一位適合香港足球環境、有火花的教練，是否應該把他留下來，讓港隊穩定、連貫地發展？」

被視為「主角」的安達臣，則把目光集中在球隊或比賽本身。「港隊近來的比賽成績雖然差，但對手大部份都是勁旅，球隊必須盡快從強隊中學習並縮窄差距，才有可能打入下屆亞洲盃決賽周。」