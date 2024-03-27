歐國盃2024直播賽程時間表　NowTV獨家直播51場　大部分深夜開波

歐洲國家盃2024決賽周24支球隊全部誕生，分組賽直播賽程亦塵埃落定。今屆歐國盃51場比賽由Now TV獨家直播，大部分比賽在香港時間深夜12時及3時開波，只有7場分組賽在香港的「黃金時間」晚上9時開波。

香港球迷可透過Now TV機頂盒及/或Now TV應用程式於相容的手機、平板電腦或智能電視收看歐國盃直播，亦可利用點播服務重溫歐國盃比賽精彩時刻。



歐國盃2024會在今年6月舉行。（Getty Images）

大部分深夜12時或3時開波

歐國盃2024有36場分組賽，由6月14日踢到6月26日，接着是淘汰賽階段，由16強到決賽共有15場比賽，由6月29日踢到7月14日。

在36場分組賽中，只有7場於香港時間晚上9時開波，當中最有睇頭是6月16日星期日的波蘭對荷蘭，其餘6場「9點波」皆非歐洲傳統勁旅的比賽。

歐國盃2024在德國舉行。（Getty Images）

有12場分組賽在香港時間深夜12時舉行，餘下17場就在深夜3時上演。多場精彩的分組賽大戰都安排在香港深夜3時，包括6月20日深夜的西班牙對意大利、6月21日深夜的荷蘭對法國。決定最後出線命運的第三輪分組賽，全安排在香港時間深夜12時或3時舉行。

西班牙及意大利同處B組，會在分組賽硬碰。（Getty Images）

英格蘭的3場分組賽皆是深夜波，第一輪對塞爾維亞在6月16日深夜3時，第二輪對丹麥在6月20日深夜12時，第三輪對斯洛文尼亞就在6月25日深夜3時。

淘汰賽全部在香港時間深夜舉行，四強及決賽皆於深夜3時開波。

NowTV將連續五屆直播歐國盃。（資料圖片/葉詩敏攝）

香港直播安排：Now TV直播全部51場

Now TV在3月21日宣布與歐洲足協簽訂協議，獨家播放歐洲國家盃2024所有51場賽事。歐國盃2024是Now TV連續第五屆獲歐洲足協授權播放歐洲國家盃。

用戶可以選擇透過Now TV機頂盒上觀看比賽，或者毋需安裝機頂盒，在智能電視、智能手機或平板電腦上使用 Now TV應用程式追蹤整項體育賽事，無論身在香港何處，在家或外出同樣能觀賞比賽。

NowTV將直播51場歐國盃2024的比賽。（資料圖片/梁鵬威攝）

上屆歐國盃ViuTV免費直播6場

在上屆歐國盃，與NowTV同屬一集團的免費電視台ViuTV直播了當中6場比賽，當時包括4場分組賽、1場八強及決賽。暫時未知今屆歐國盃有沒有免費直播安排，有待電視台公布。

歐國盃2024分組形勢。（X）

歐國盃2024分組形勢：

A組：德國、蘇格蘭、匈牙利、瑞士

B組：西班牙、克羅地亞、意大利、阿爾巴尼亞

C組：斯洛文尼亞、丹麥、塞爾維亞、英格蘭

D組：波蘭、荷蘭、奧地利、法國

E組：比利時、斯洛伐克、羅馬尼亞、烏克蘭

F組：土耳其、格魯吉亞、葡萄牙、捷克

歐國盃2024分組賽賽程（以下比賽時間為香港時間）：

14/06（星期五）

深夜3時 A組 德國vs蘇格蘭

15/06（星期六）

晚上9時 A組 匈牙利vs瑞士

深夜12時 B組 西班牙vs克羅地亞

深夜3時 B組 意大利vs阿爾巴尼亞

16/06（星期日）

晚上9時 D組 波蘭vs荷蘭

深夜12時 C組 斯洛文尼亞vs丹麥

深夜3時 C組 塞爾維亞vs英格蘭

17/06（星期一）

晚上9時 E組 羅馬尼亞vs烏克蘭

深夜12時 E組 比利時vs斯洛伐克

深夜3時 D組 奧地利vs法國

18/06（星期二）

深夜12時 F組 土耳其vs格魯吉亞

深夜3時 F組 葡萄牙vs捷克

19/06（星期三）*第二輪分組賽展開

晚上9時 B組 克羅地亞vs阿爾巴尼亞

深夜12時 A組 德國vs匈牙利

深夜3時 A組 蘇格蘭vs瑞士

20/06（星期四）

晚上9時 C組 斯洛文尼亞vs塞爾維亞

深夜12時 C組 丹麥vs英格蘭

深夜3時 B組 西班牙vs意大利

21/06（星期五）

晚上9時 E組 斯洛伐克vs烏克蘭

深夜12時 D組 波蘭vs奧地利

深夜3時 D組 荷蘭vs法國

22/06（星期六）

晚上9時 F組 格魯吉亞vs捷克

深夜12時 F組 土耳其vs葡萄牙

深夜3時 E組 比利時vs羅馬尼亞

23/06（星期日）*第三輪分組賽展開

深夜3時 A組 瑞士vs德國

深夜3時 A組 蘇格蘭vs匈牙利

24/06（星期一）

深夜3時 B組 克羅地亞vs意大利

深夜3時 B組 阿爾巴尼亞vs西班牙

25/06（星期二）

深夜12時 D組 荷蘭vs奧地利

深夜12時 D組 法國vs波蘭

深夜3時 C組 英格蘭vs斯洛文尼亞

深夜3時 C組 丹麥vs塞爾維亞

26/06（星期三）

深夜12時 E組 斯洛伐克vs羅馬尼亞

深夜12時 E組 烏克蘭vs比利時

深夜3時 F組 捷克vs土耳其

深夜3時 F組 格魯吉亞vs葡萄牙

歐國盃2024十六強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

29/06（星期六）

深夜12時 十六強2 A組次名 vs B組次名

深夜3時 十六強1 A組首名 vs C組次名

30/06（星期日）

深夜12時 十六強4 C組首名 vs D/E/F組第三名

深夜3時 十六強3 B組首名 vs A/D/E/F組第三名

01/07（星期一）

深夜12時 十六強6 D組次名 vs E組次名

深夜3時 十六強5 F組首名 vs A/B/C組第三名

02/07（星期二）

深夜12時 十六強7 E組首名 vs A/B/C/D組第三名

深夜3時 十六強8 D組首名 vs F組次名

歐國盃2024八強賽程（以下比賽時間為香港時間）：

05/07（星期五）

深夜12時 八強1 十六強3勝方 vs 十六強1勝方

深夜3時 八強2 十六強5勝方 vs 十六強6勝方

06/07（星期六）

深夜12時 八強4 十六強4勝方 vs 十六強2勝方

深夜3時 八強3 十六強7勝方 vs 十六強8勝方

歐國盃2024四強及決賽賽程（以下比賽時間為香港時間）：

09/07（星期二）

深夜3時 四強1 八強1勝方 vs 八強2勝方

10/07（星期三）

深夜3時 四強2 八強3勝方 vs 八強4勝方

14/07（星期日）

深夜3時 決賽 四強1勝方 vs 四強2勝方