歐國盃2024外圍賽總結　21支隊伍晉級尚餘3席　即睇抽籤分檔形勢

歐國盃2024外圍賽完結，克羅地亞昨晚成為最後一支獲得直接出線資格的隊伍，目前21支球隊獲得決賽周資格，餘有3席由附加賽決出。

東道主德國、葡萄牙、法國、西班牙、比利時及英格蘭會是分組賽抽籤的種子隊，荷蘭被列為第3檔，而意大利就跌入第4檔。歐國盃決賽周的分組抽籤會在12月2日舉行。



克羅地亞在周二晚以1：0擊敗亞美尼亞，鎖定D組次名，成為最後一支獲得直接資格入決賽周的球隊。（Getty Images）

種子隊：德國、葡萄牙、法國、西班牙、比利時、英格蘭

第2檔：匈牙利、土耳其、羅馬尼亞、丹麥、阿爾巴尼亞、奧地利

第3檔：荷蘭、蘇格蘭、克羅地亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克、捷克

第4檔：意大利、塞爾維亞、瑞士、3支附加賽勝方

東道主德國以及5支外圍賽成績最好的小組首名隊伍，會被列為種子隊。其餘5支小組首名，以及成績最佳的小組次名，會被列入第2檔。成績次佳到第7佳的小組次名，會被列入第3檔。成績最差的3支小組次名，以及餘下3支透過附加賽晉級的隊伍，會被列入第4檔。

歐國盃決賽周分組賽抽籤分檔形勢。（歐洲足協官網）

在歐國盃決賽周，東道主德國已自動被編入A組。葡萄牙在外圍賽J組8戰全勝，得24分，為成績最好的外圍賽球隊，接着法國、西班牙、比利時及英格蘭都取得20分或以上，故被列入種子隊。

餘下5支外圍賽小組首名匈牙利、土耳其、羅馬尼亞、丹麥、阿爾巴尼亞，以及在F組以19分得次名的奧地利，被列入第2檔。荷蘭、蘇格蘭、克羅地亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克、捷克6支小組次名，被列入第3檔。

意大利早一晚取得C組次名，但分數不高，被列入第4檔。（Getty Images）

意大利以14分得C組次名，與塞爾維亞及瑞士齊為成績最差的次名球隊，故被列入第4檔。餘下3支第4檔球隊會由附加賽決出。12支球隊參與附加賽，分成3組，每組以淘汰賽形式決出一支晉級決賽周的隊伍。

12支球隊戰附加賽爭最後3席

波蘭、威爾斯、愛沙尼亞身在附加賽A組，以色列及波斯尼亞在B組，C組所有球隊已定，分別是格魯吉亞、希臘、哈薩克及盧森堡。芬蘭、烏克蘭及冰島要抽籤，其中一隊入A組，有兩隊入B組。附加賽準決賽及決賽會在明年3月的國際賽期舉行。

附加賽A組準決賽：波蘭VS愛沙尼亞、威爾斯VS芬蘭/烏克蘭/冰島

附加賽B組準決賽：以色列VS芬蘭/烏克蘭/冰島、波斯尼亞VS芬蘭/烏克蘭/冰島

附加賽C組準決賽：格魯吉亞VS盧森堡、希臘VS哈薩克