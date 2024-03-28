英超｜車路士5300萬鎊新兵拉維亞因傷收咧　全季英超僅上陣32分鐘

車路士在去年夏天的轉會市場，兩度擊敗利物浦，紅軍只好退而求其次，最終簽入遠藤航，這名日本中場今季展示身價，更在聯賽盃決賽親自「KO」一億先生卡些度。

另一名防守中場拉維亞（Romeo Lavia），加盟車路士以來一直飽受傷患困擾，這名比利時中場透過社交網站宣布「收咧」，今季僅在英超上陣32分鐘。



利物浦求購摩西斯卡些度不果後，目標轉移至拉維亞身上，惟遇上相同的結局，同樣只願加盟車路士，這名比利時防守中場以5300萬鎊登陸史丹福橋。20歲的拉維亞今季飽受傷患困擾，因為足踝受傷而養傷5個月，直至去年12月底對水晶宮的聯賽，拉維亞終於在英超為藍軍披甲，後備入替上陣32分鐘。

車路士1.15億英鎊買完卡些度再買拉維亞 連搶利物浦兩目標︱轉會

英聯賽盃｜遠藤航完勝車路士億萬中場 1億鎊買不到的沉穩歷練

拉維亞去年12月首度為車路士在英超披甲。（Instagram截圖）

好景不常，拉維亞再被傷患找上門，大腿有傷再度變成「十字兵」，拉維亞再養傷3個多月後，周三（27日）透過個人社交網站宣布今季報銷，車路士官方同時證實這消息，新加盟的球季就此告一段落。

「縱然我付出無數的努力，我今季無法再上陣，未能協助球隊及隊友，這是令人沮喪的一季。」拉維亞在社交網站表達其心情，並表示他熱愛車路士及在場上的時刻，希望他可以盡快在場上再與球迷見面。

拉維亞發文向外界宣布緣盡今季賽事。（X截圖）

除了拉維亞收咧，車路士另一名新簽入的防守中場烏高朱古（Lesley Ugochukwu）在去年年底長唞，如今車路士的中場線只剩下干拿加歷查、卡些度及安素費南迪斯，藍軍亦從李斯特城收回意大利小國腳卡沙迪爾（Cesare Casadei），增添中場的深度。